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عمر شويل - جدة نقل ملكية السيارة في المملكة السعودية والشروط المطلوبة 1442، من أكثر الأشياء التي يهتم بها العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية هي نقل ملكية السيارة من شخص إلى آخر، وذلك عندما يريد أحد الأشخاص شراء سيارة سواء كانت جديده أو مستعملة، وبالتالي يريد معرفة جميع الإجراءات التي ينبغي عليك اتباعها حتى يتمكن من نقل ملكية السيارة بشكل صحيح، لهذا سوف تعرف من خلال مقال اليوم على نقل ملكية السيارة في المملكة السعودية والأوراق المطلوبة والشروط المحددة.

نقل ملكية السيارة في المملكة

أولا يتم تجهيز توثيق عقد المبايعة وتجهيز الأوراق المطلوبة ثم دفع التأمين والمخلفات الماضية من خلال هيئة المرور، وينبغي ومراجعة جميع البيانات وسداد رسوم الخدمة، بعد ذلك يمكنك الحصول على رخصة السيارة أو اللوحات الجديدة ويمكنك الحصول عليها من خلال البريد.

شروط نقل ملكية السيارة في المملكة

قامت الإدارة العامة للمرور السعودي لتحديد بعض الشروط الهامة التي ينبغي اتباعها قبل نقل ملكية السيارة في المملكة والشروط كالتالي:

أولا ينبغي أن تكون هذه السيارة تم فحصها بشكل دوري، بجانب عدم وجود أي مخالفات مرورية موجودة على السيارة او البائع أو المشتري، بالاضافة إلى أهمية أن تكون الإقامة والاستمارة سارية وتأمين السيارة أيضا يكون ساري وكذلك رخصة القيادة.

رسوم نقل ملكية السيارة في المملكة 1442

الاداره العامة للمرور السعودي قامت تحديد الرسوم الخاصة ب نقل ملكية السيارة في المملكة السعودية وهى كالاتى،

تم تحديد الرسوم الخاصة بالمركبة الخاصة 150 ريال سعودي، أما للنقل الخاص يتم دفع 150 ريال سعودي، بالاضافة إلى الرسوم الخاصة بالسيارة الأجرة تكون 300 ريال سعودي، وسيارة النقل العام أيضا نفس المبلغ 300 ريال سعودي، أما الحافلة الصغيرة يتم سداد 150 ريال سعودي والدراجة الآلية الرسوم الخاصه بها 150 ريال سعودي، وأخيراً مركبات الأشغال العامة يتم دفع 150 ريال سعودي.