نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية 1442 والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتحت وزارة الدفاع السعودية باب التقديم على الوظائف المتاحة والشاغرة لديها، وذلك بموجب الإعلان الذي نشرته على موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أشارت في الإعلان بأنه الباب مفتوح الآن أمام الخريجين والخريجات للتقدم في الوظائف المتاحة بوزارة الدفاع وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020 ولمدة 10 أيام.

وتعد وزارة الدفاع ليس في المملكة العربية السعودية بل في معظم دول العالم من الوزارات السيادية المعنية بحماية حدود الأوطان من أية اعتداءات خارجية، كذلك فإنها تقوم بتقديم أوجه الدعم للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن في حالة وجود تهديد أو خطر سواء كان داخلي أو خارجي، وسوف نقوم ومن خلال تلك المقالة استعراض أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة المتاحة لدي وزارة الدفاع السعودية.

شروط وظائف وزارة الدفاع السعودية 1442:-

وظائف وزارة الدفاع السعودية هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الخريجين والخريجات الراغبين في التقدم لشغل الوظائف الشاغرة والمتاحة لديها، ولعل من أبرز تلك الشروط الواجب توافرها فيما يلي:-

1- أن يكون المتقدم من الرجال والنساء سعودي الجنسية الأصل والمنشأ ويستثني من المنشأ من خدم مع والده في خدمة المملكة بالخارج.

2- حسن السير والسلوك.

3- لا يكون محكوم عليه بأية إدانة مخلة بالشرف والأمانة.

4- لا يكون موظف في أي جهة حكومية.

5- اجتياز الاختبارات التي سوف يتم إجراؤها بمعرفة الوزارة.

6- أن يكون تخصص المؤهل متفقاً مع الوظيفة المتقدم لها.

7- أن يكون المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها لائقاً طبياً.

رابط وظائف وزارة الدفاع السعودية 1442:-

وفقا لما أعلنته

تعلن #وزارة_الدفاع عن طرح فرص وظيفية للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل عدد من الوظائف (للرجال / والنساء).https://t.co/X0jMLZYyme pic.twitter.com/WpcL2iVE6t — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 26, 2020

على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فإن باب التقديم مفتوح لمدة 10 أيام فقط بدأت من يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020 على موقع وزارة الدفاع السعودية، ويجب على المتقدم اتباع التعليمات الواردة على الموقع عند القيام باختيار الوظيفة المتقدم لها، كذلك يجب تعبئة البيانات المطلوبة للوظيفة المتقدم لها بشكل صحيح، حيث ستقوم وزارة الدفاع السعودية من خلال تلك البيانات المسجلة بإخطارك بالقبول أو عدم القبول في الوظيفة المتقدم لها، ونحن بدورنا نتمنى لجميع المتقدمين الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة لدي وزارة الدفاع السعودية بالتوفيق.