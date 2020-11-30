نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية نقل كفالة عامل منتهية إقامته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثيرين من العمالة المغتربة لدى المملكة العربية السعودية من نظام الكفيل ومن سوء معاملته، وحرصا من المملكة العربية السعودية على راحة العمالة التي تعمل لديها حتي يستطيعوا أن يعملوا في بيئة بلا أي أعباء نفسية فقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمكانية نقل الإقامة ويمكن أن تتم إلكترونيا فهي توفر وقت ومجهود العامل بالإضافة انه تتم بدون موافقة الكفيل وهذا ما يميزها ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على تفاصيل اكثر عن كيفية نقل الإقامة كيفية نقل الكفالة إلكترونيا : الدخول إلي الموقع الرسمي للوزارة وقم باختيار خدمات الأفراد من الصفحة الرئيسية

إنشاء حساب على الموقع إذا لم يكن لديك حساب ثم أدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

بعد تسجيل الدخول سوف تظهر لك صفحة تطلب منك إدخال بيانات الكفيل

النقر على نقل عامل نفر ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة ثم الضغط على بحث

سوف تظهر لك صفحة بها جميع البيانات وفي اسفل الصفحة محضر تعهد ثم اضغط على إرسال

وسوف يظهر لك رسالة انه تم النقل بنجاح شروط نقل كفالة عامل منتهية أقامته : أن يكون قد مر شهر على انتهاء الإقامة ولم يقوم الكفيل بتجديدها

إذا امتنع الكفيل عن دفع راتب العامل لمدة ثلاثة اشهر متتالية

ان يكون الكفيل مدرج اسمه بالنطاق الأحمر وهو أمر فرضته وزارة الداخلية على الشركات التي لا تلتزم بالقوانين

ان يكون سجل العامل لا يحتوي على مخالفات مرورية

يجب ان يكون جواز السفر ساري المفعول

يجب ان يتوافر مع العامل المال اللازم X إقرأ أيضاً: أماكن بيع زينة عيد الميلاد بالرياض

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