نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة رقم الضمان السعودي الخاص بك في المقال التالي
عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي هو نظام ابتكرته السلطات السعودية من اجل الارتقاء بمستوى المواطن السعودي ومساعدته على متطلبات الحياة فهي تقدم له إعانة عن طريقه سواء كانت مادية أو عينية ، ويحصل على معاش الضمان الاجتماعي الأيتام والمطلقين والأرامل والذين لا يستطيعون توفير ثمن العلاج والأسر التي ليس لها عائل والمدمنين.
كيفية معرفة رقم الضمان الاجتماعي :
وهنا يوجد اكثر من طريقة لمعرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك :
- عن طريق رقم الهاتف والاتصال على الأرقام التالية 80012277او 0112915588
- أو عن طريق زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي المتاح مجانا
- أو عن طريق السجل المدني ويتم إلكترونيا من خلال زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدخال رقم السجل المدني التابع له المتقدم
كيفية معرفة هل انت مسجل بالضمان الاجتماعي أم لا :
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وإدخال اسمك ورقم الهوية
- أو الاتصال على رقم 2033 أو على رقم 0802007200 والاستعلام من خدمة العملاء
- التوجه لاحد فروع المؤسسة بنفسك والتأكد من انك مسجل ام لا وفي حالة انك غير مسجل سوف تقوم بتقديم طلب بالتسجيل بالمؤسسة
أهمية رقم الضمان الاجتماعي :
يعتبر رقم الضمان الاجتماعي شئ أساسي لا غنى عنه لأي فرد يقوم بالتسجيل وبعد قيامك بالتسجيل في المؤسسة فانهم يقومون بإرسال رقم الضمان في رسالة نصية على الهاتف الجوال او عبر البريد الإلكتروني ومن خلال هذا الرقم يمكنك معرفة الأتي :
- رقم المستفيد يؤكد انك مستحق لصرف مبلغ الضمان
- رقم المستفيد يوضح لك جميع الحقوق التي يجب ان تحصل عليها
- معرفة مواعيد صرف الضمان الاجتماعي
- معرفة كل ما يتعلق بحسابك
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