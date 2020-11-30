نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة رقم الضمان السعودي الخاص بك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي هو نظام ابتكرته السلطات السعودية من اجل الارتقاء بمستوى المواطن السعودي ومساعدته على متطلبات الحياة فهي تقدم له إعانة عن طريقه سواء كانت مادية أو عينية ، ويحصل على معاش الضمان الاجتماعي الأيتام والمطلقين والأرامل والذين لا يستطيعون توفير ثمن العلاج والأسر التي ليس لها عائل والمدمنين.

كيفية معرفة رقم الضمان الاجتماعي :

وهنا يوجد اكثر من طريقة لمعرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك :

عن طريق رقم الهاتف والاتصال على الأرقام التالية 80012277او 0112915588

أو عن طريق زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي المتاح مجانا

أو عن طريق السجل المدني ويتم إلكترونيا من خلال زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدخال رقم السجل المدني التابع له المتقدم

كيفية معرفة هل انت مسجل بالضمان الاجتماعي أم لا :

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وإدخال اسمك ورقم الهوية

أو الاتصال على رقم 2033 أو على رقم 0802007200 والاستعلام من خدمة العملاء

التوجه لاحد فروع المؤسسة بنفسك والتأكد من انك مسجل ام لا وفي حالة انك غير مسجل سوف تقوم بتقديم طلب بالتسجيل بالمؤسسة

أهمية رقم الضمان الاجتماعي :

يعتبر رقم الضمان الاجتماعي شئ أساسي لا غنى عنه لأي فرد يقوم بالتسجيل وبعد قيامك بالتسجيل في المؤسسة فانهم يقومون بإرسال رقم الضمان في رسالة نصية على الهاتف الجوال او عبر البريد الإلكتروني ومن خلال هذا الرقم يمكنك معرفة الأتي :