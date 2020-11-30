رابط التقديم في وظائف وزارة الداخلية 1442 .. موعد شروط التقديم عبر أبشر للتوظيف absher job

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عمر شويل - جدة رابط التقديم في وظائف وزارة الداخلية 1442 وموعد والشروط المطلوبة للتقديم عبر أبشر للتوظيف absher job، وضعت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خبر سار لجميع المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية لكن يوجد بعض الخطوات والشروط الواجب توافرها في المواطن التي يريد أن يحصل على هذه الوظائف المتعددة في كافة المجالات، و لأن الوزارة وفرت فرص عمل لجميع الرجال، وفرت أيضا الالتزام ببعض التخصص في مباحث أمن الدولة وهذه التخصصات التي تحتاجها وزارة الداخلية ( رقيب- عريف – جندي).

موعد التقديم في وظائف وزارة الداخلية

أوضحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية لا يتم التسجيل في الوظائف إلا من خلال منصة ابشر للتوظيف، في الأوقات التالية: .

يفضل الالتزام بالمواعيد من الساعة العاشرة صباحاً من الأحد الموافق 14 من شهر ربيع الثاني لعام 1442 هجري، والتي يوافق 29 من شهر نوفمبر لعام 2020 .

كما أوضحت أيضا أن التسجيل سوف يتم الإنتهاء منه يوم الخميس الموافق 18 من شهر ربيع الثاني لعام 1442، 3 ديسمبر 2020.

رابط التقديم في وظائف وزارة الداخلية 1442

يجب اولاً أن تقوم بالاطلاع عبر منصة ابشر للتوظيف

ثم كتابة كافة البيانات الخاصة بالمتقدم إذا كان الاسم الشخصي أو رقم الهوية الوطنية ثم كلمة المرور.

لكن التسجيل سوف يتم عند ادخال كافة البيانات بطريقة صحيحة وكتابة ايضا الرمز المائي.

وفي نهاية تسجيل البيانات يتم كتابه الرتبة التي يرغب المتقدم في الحصول عليها.

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شروط التقديم في وظائف أبشر

أن يكون المواطن المتقدم لوظائف السعودي من حيث المنشأ أو الأصل .

أن يكون لديه شهادة تثبت أنه حسن السير والسلوك.

ألا يكون سبق أن حكم عليه فى أى جريمة.

يفضل أن يكون لديه اللياقة البدنية .

عمر المتقدم يفضل أن يكون من 17 لـ30 عام.

يفضل أن يكون المؤهل الحاصل عليه يناسب الوظيفة.

ويجب أن يكون حاصل على ماجستير بدرجة لا تقل عن جيد.

أن يكون طول المتقدم عن 168 سم فيما أكثر .