نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديرية العامة لحرس الحدود تعلن عن وجود وظائف شاغرة للرجال بنظام التعاقد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود يوم السبت الموافق 28 نوفمبر عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها وترغب على التعاقد في شغرها من مواطنين سعودين من الرجال، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وكيفية التقديم لهذه الوظائف

شروط التقدم لوظائف المديرية العامة لحرس الحدود :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يتمتع المتقدم بحسن الأخلاق والسمعة الحسنة وألا يكون قد حكم عليه من قبل في حكم شرعي او حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة

ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 21 عام ولا يزيد عن 45 عام

أن يكون حاصلا على الشهادة العلمية المطلوبة في المجال المطلوب ويشترط معادلة الخريجين الحاصلين على شهادات من الخارج

أن تتوافر لديه الخبرات العملية المناسبة لشغل الوظيفة

اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي بالإضافة إلي اجتياز الاختبار العملي لشغل الوظيفة

مع العلم انه سوف يتم استبعاد المرشحين غير المطابقين للبيانات المطلوبة

كيفية التقدم لشغل وظائف المديرية العامة لحرس الحدود

وقد أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود أن علي من يرغب في التقدم لهذه الوظائف عليه الدخول على الموقع الرسمي لمديرية حرس الحدود

وقد أشارت المديرية ان التقديم متاح اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 16-4-1442هـ وسوف يستمر حتي يوم الخميس الموافق 18-4-1442 هـ