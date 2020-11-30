نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج قبول كلية ينبع الصناعية 2020 عبر رابط القبول الموحد الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام نتائج قبول في كلية ينبع الصناعية 2020 عبر رابط القبول الموحد لكليات الهيئة الملكية للجبيل وينبع app.jic.edu.sa، هناك الكثير من الطلاب الذين ينتظرون النتائج التي سوف يتم إعلانها بشأن القبول في كلية التابعة للهيئة الملكية التي توجد في الجبيل، وكذلك ينبع وهذه النتائج التي صدرت في عام 2020، لذلك يحرص الكثير من الطلاب الذين تقدموا بالطلب في هذه الكلية، حيث أن كلية ينبع الصناعية تعتبر من كبرى الكليات المتخصصة كلية لتخرج أبرز وأهم الكوادر الفنية والهندسية والإدارية المتخصصة في تلك المجالات.

استعلام نتائج قبول كلية ينبع الصناعية 2020

قامت الكلية بعد انتهاء فترة التقديم بإعلان رابط معين يمكن من خلاله معرفة الأشخاص الذين تم قبولهم بشكل نهائي في كلية ينبع الصناعية حيث يمكن الآن الحصول عليها عبر بوابة القبول الموحد الهيئة الملكية ثم المواصلة في تقديم باقي الأوراق والشهادات التي يتم طلبها من قبل إدارة الكلية للأشخاص الذين تم اختيارهم.

آلية اختيار التخصصات قطاع الكليات والمعاهد بينبع الصناعية

القبول الموحد لكليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل

التقديم للفصل الدراسي الثاني لمعاهد وكليات ينبع وكذلك الجبيل، والجدير بالذكر أنه قد قامت الكلية بالإعلان عن فتح أبواب القبول الخاص بالكليات والمعاهد التابعة للجبيل وينبع وذلك في عام 1442، وذلك خاص بالفصل الدراسي الثاني، ومن الكليات التابعة للهيئة الملكية في ينبع والجبيل الكلية الخاصة بينبع الصناعية، الكلية الخاصة الجبيل الصناعية وغيرها من الكليات الأخرى التابعة لهذه المنطقة، حيث تم فتح أبواب القبول خلال يوم الأحد، بتاريخ 2020/11/22، وانتهى يوم الخميس الماضي بتاريخ 2020/11/26، والان من المنتظر إعلان النتائج، كما أنه من المعروف أن كلية ينبع الصناعية من أهم وأفضل الكليات على الإطلاق.