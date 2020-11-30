نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية 1442 حاسبة تمويل البنك الأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية حيث يقدم البنك الأهلي خدمة القرض الشخصي للأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية، ويوجد مميزات مقدمة من البنك الأهلي من اهم المميزات الموافقة السريعة على القرض، الإيداع الفوري في حساب العميل بشكل فورى في حاله أتمام كل الشروط، وتجهيز كل الأوراق المطلوبة.

قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية

يعطى البنك الأهلي قروض لكل من القطاع العام والعاملين في جميع شركات التداول وكل العاملين في الجهات المعتمدة، وأيضا العاملين في الشركات العالمية الكبرى، والشركات الخاصة في السوق المحلى من خلال الضغط على الرابط قنوات البنك الأهلي للحصول على التمويل الشخصي، كما يقدم التمويل بدون كفيل للعاملين في الشركات المحلية الكبرى، والعاملين الذين لديهم علاقة مع قسم الشركات بالبنك الأهلي، تعرف ايضا على شروط التمويل الشخصي بنك الرياض.

متطلبات وشروط التقديم على قرض شخصي للمقيمين

حد الأدنى لراتب المقدم هو 4,000 ريال سعودي للمقيمين فقط.

الحد الأدنى لفترة العمل 3 شهور للمقيمين في القطاع الحكومي والشركات الكبرى. وسنة للمقيمين في القطاع الخاص.

الحد الأدنى لمبلغ التمويل من 5,000 ريال سعودي حتى 1,500,000 ريال سعودي.

الحد الأدنى لعمر العمل 22 سنة للمقيمين بشرط ألا يزيد العمر عن 60 سنة.

الإجراءات المطلوبة الحصول على قرض شخصي بدون كفيل

تقديم رقم بطاقه الهوية الشخصية أو الإقامة.

يجب على العميل أحضار خطاب من جهة العمل يضمن كل من (الراتب الشهرى وتاريخ الوظيفة ونوع الوظيفة) .

تقديم أثبات بقيمة الراتب الشخصي الذي يحصل علية من جهه العمل، ويكون مثبت فيه دوام العميل دوام مؤقت أو دوام دائم.

يجب تقديم أيصال مرفق (فاتورة الماء أو التليفون أو الكهرباء).

أحضار عقد تمليك أو أجار الوحدة السكنية.

يجب أحضار العميل ما يفيد بإمكانية سداد قيمة القرض المواعيد المحددة.

المميزات