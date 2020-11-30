نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا جوال سامسونج موبايل نوت 10 ومواصفاته وسعره في السعودية بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزايا جوال سامسونج موبايل نوت 10 , حرصت شركة سامسونج على إطلاق شكل مختلف ومتميز لموبايل جلاكسي نوت 10، فهو يعد من أحد الإصدارات التي أطلقت من سلسلة نوت، فهو يضم ألعاب وكاميرا ذو تقنية عالية، بالإضافة إلى القلم الذكي الذي يسمح للمستخدم استخدام بالهاتف عن بعد، وهذا بسبب دعمه للإجراءات الهوائية.

مزايا جوال سامسونج موبايل نوت 10

هناك عدة مزايا يمتاز بها جوال samsung galaxy note 10 منها ما يلي ذكره:-

يتمتع الهاتف بشاشة لمس ديناميكية يصل حجمها إلى 6.3 بوصة مع شاشة يصل هيكلها إلى 90.9%.

يقوم الهاتف بإخراج صور ممتازة حتى في حالة الإضاءة المنخفضة.

يتمتع الهاتف بوجهة زجاجية، فهي مصنعة من زجاج الـ gorilla ، ويكون الإطار مصنوع من الألومنيوم.

يتمتع الهاتف بكونه خفيف الوزن، فسمكه يصل إلى 168 جم، وسمك 7.9 مم.

يتم التقاط صور متميزة ومختلفة يضم كل التفاصيل الموجودة بالصورة، حيث تظهر كل الصور ومقاطع الفيديو بشكل واضح وجودة متميزة.

يقوم بتقديم ماسح ضوئي لبصمات الأصابع الخاصة بالمستخدم، فهو يظهر بشكل أنيق.

الهاتف يكون مقاوم للأتربة والماء.

يضم الهاتف ذاكرة يصل حجمها إلى 256 جيجا بايت، كما يوجد لديه ذاكرة للوصول العشوائي 8 جيجا بايت.

مواصفات samsung galaxy note 10

بالنسبة لمواصفات الجوال فهي:-

يعمل الهاتف على دعم شبكات الاتصال المتعلقة بالجيل الثاني وأيضاً الجيل الثالث، بالإضافة إلى الجيل الرابع.

يستطيع الهاتف على مقاومة الماء على عمق يصل إلى 1.5 متر من المياه العذبة، لفترة تصل إلى نصف ساعة.

تتمتع الكاميرا الأمامية بمستوى دقة يصل إلى 10 ميجا بكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية، فهي تتمتع بكاميرا ثلاثية، وتتمتع الكاميرا الأولى بمستوى دقة 16 ميجا بكل ذات فتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الأولى تعتبر الكاميرا الرئيسية، وبالنسبة للكاميرا الثانية فهي تتمتع بمستوى دقة يصل إلى 12 ميجا بكسل ذات فتحة مزدوجة، أما الثالثة فهي تتمتع بمستوى دقة 12 ميجا بيكسل.

تتمتع البطارية بسعة تصل إلى 3500 مللي أمبير، وهي بطارية لا يتم إزالتها.

يتم تشغيل الهاتف بنظام android 9.0.

السعر في المملكة العربية السعودية