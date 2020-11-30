نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اخلاء طرف بنك التسليف برقم الهوية وشروط البنك الجديدة بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة اخلاء طرف بنك التسليف , يتسائل العديد من الأشخاص حول الطريقة التي سيتم بها إخلاء طرف بنك التسليف، فهذه الخدمة تعد من الخدمات المهمة التي تمكن الشخص المقبل على عمل قرض إلى إخلاء طرف من البنك، وذلك بعد كل إنهاء كل دفعات الأقساط المرفوعة من البنك على الشخص المقترض.

شروط بنك التسليف الجديدة

تتعدد الشروط المتعلقة ببنك التسليف على حسب القرض، وهي كالتالي:

بالنسبة لقرض الأسرة :- يشترط ألا يتعدى الراتب الشهري للأسرة عن 10 آلاف ريال، ولا يحسب الأبناء إذا كانوا متزوجين أو قد التحقوا بوظيفة.

بالنسبة لقرض الترميم :- لابد أن يقوم المالك بتقديم نفسه للحصول على القرض، وألا يكون قد حصل على قرض لعمل ترميم خاص بالمنزل بمدة زمنية أقل من ثماني سنوات، ولابد أن يكون مر على تاريخ الإنشاء حوالي خمس سنوات.

بالنسبة لقرض الزواج :- فيجب أن تكون الزوجة حاملة للجنسية السعودية أو تنتمي إلى أي دولة من دول الخليج، وجنسية أخرى تحتاج موافقة من الجهة المختصة بالزواج قبل أن يتم الموافقة على منح قرض الزواج للمقترض.

ولابد أن يكون الزواج هو الأول، كما يشترط ألا يقل سن الرجل المتزوج عن 18 سنة، ولابد أن يكون قد مر فترة كافية لعقد القران.

طريقة اخلاء طرف بنك التسليف

أصبح بإمكان كل المواطنين انتهوا بدفع كل أقساط قرض بنك التسليف، أن يقوم بعد ذلك بعمل إخلاء طرف من خلال الموقع الخاص بالبنك، عن طريق إتباع الخطوات التالية، وهي: