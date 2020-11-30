نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص بعد القرارات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، الحق الأصيل لكل عامل لدي صاحب العمل والذي حدده القانون السعودي والذي يوضحه فيه أحقية العامل في الحصول على مكافأة مالية في نهاية مدة عمله في الشركة أو المؤسسة الذي قضى فيها عمره المهني سواء كانت هذه المدة قصيرة أو كبيرة، ووضع القانون عدة شروط لحصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص وتضمنت هذه الشروط الفترة الزمنية التي قضاها العامل في العمل والعديد من الأمور الأخري مثل المعايير التي تحرم العامل من الاستفادة من المكافأة والتي نوضحها إليكم عبر موقع ثقفني في السطور التالية.

مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

تعد برنامج حساب نهاية الخدمة التي تصرف للعامل في نهاية خدمته في العمل هي وسيلة التأمين المستقبلية للعمل تقديراً إلى ما قدمه خلال مسيرة عطاء ظلت سنوات متتالية، لذا أوجب المشروع السعودي على القطاع الخاص والحكومي دفع هذه المكافأة النقدية في نهاية مسيرة عمل العامل، ومن المعروف عند الكثير من المواطنين أن صرف مكافأة نهاية الخدمة يكون فى نهاية عقد العامل، ولكن لا يعلم البعض طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة، الأمر الذي اختلط فيه الأمر عند الكثير.

كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

قبل ذكر آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة يجب أن يعلم المواطن أن الأجر الفعلي الذي يتحصل عليه المواطن مقسم إلى بعض الأجور فيشمل (الأجر الأساسي+ بدل السكن+ بدل المواصلات+ البدلات الأخري التي تحددها كل مؤسسة)، لذا يجب التنبيه على بعض الأمور الهامة التي قد لا يعلمها الكثير والتي هي حق لكل عامل والتي جاءت كالتالي:

إذا قام صاحب العمل تقاضيك سكن مؤمن بدل السكن النقدي يجب أن يحتسب بدل السكن ضمن مكافأة نهاية الخدمة والذي يعادل قيمة الأجر الأساسي بحد أقصى شهرين عن كل عام.

والذي يعادل قيمة الأجر الأساسي بحد أقصى شهرين عن كل عام. إذا قامت المؤسسة أو القطاع الخاص بتوفير لك سيارة للتنقل إلى العمل مؤمن عليها بدل إضافة بدل مواصلات نقدي يجب أيضا احتسابها ضمن مكافأة نهاية الخدمة.

لذا يجب عليك للتأكد أن تقوم بعمل هذه الحسبة ضرب (الراتب الأساسي×2) ثم القسمة ÷ على 12 للتعرف جيداً على إضافة البدلات.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

أوضح قانون العمل السعودي حق العامل بالقطاع الخاص فى استحقاق مكافأة نهاية الخدمة مثل العاملين في القطاع الحكومي وجاءت الاختلافات بسيطة للغاية، لذا يستطيع العاملين التعرف على طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة بالبدلات بكل سهولة ويسر، وذلك بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الخاص زيادة مكافأة نهاية الخدمة بعد الإجراءات الأخيرة.

مقدار مكافأة نهاية الخدمة (المقدار والاستحقاق)

أوضحت الحكومة السعودية عقود العمل الجديدة والتي ضمت معايير جديدة خاصة بمكافأة نهاية الخدمة، ولتبسيط الأمور على القراء الأعزاء يجب التعرف على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والتي تتكون من (المقدار والاستحقاق) كالتالي:

المقدار: وهو عبارة عن أجر نصف شهر عن كل عام في أول 5 سنوات، وأجر شهر كامل عن كل عام يقضيه العامل في العمل بعد السنوات الخمس الأولي حتى نهاية الخدمة، ويعد مقدار مكافأة نهاية الخدمة ثابت لا يتغير. الاستحقاق: يتغير مقدار الاستحقاق بالعديد من الطرق مثل إنهاء عقد العامل سواء بعد انتهاء فترة عمله المحددة أو بالتراضي، حيث يزيد مقدار الاستحقاق وينقص حسب الحالة التي خرج منها العامل من العمل.

حالات تستحق جزء من مكافأة نهاية الخدمة كاملة

الحالة الأولى: هي أن يقوم العامل بتقديم استقاله بعد قضاء فترة زمنية في العمل تتراوح ما بين عامين إلى خمس أعوم، يستحق فيها العامل 1/3 قيمة المكافأة. الحالة الثانية: إذا زادت مدة عمل العامل عن 5 سنوات يحصل العامل على أجر شهر عن كل عام بعد الخمس سنوات.

يذكر أن الحكومة السعودية أعلنت مؤخراً عن تعديلات مكافأة نهاية الخدمة الجديدة وخاصة العاملين في مجال التعليم بالمملكة العربية السعودية والتي أعلنت عن زيادة الرواتب الخاصة بهم، وكذلك العاملين بعض القطاعات الأخري.

حالات لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة

إذا قضي العامل مدة لا تزيد عن عام.

إذا تم إنهاء عقد العامل خلال الفترة التجريبية له فى العمل.

إذا تم إنهاء عقد العامل بسبب أحد بنود قانون العمل المادة 80.

خطوات حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص والحكومي

يتمكن العاملين في القطاع الخاص والعاملين بالقطاعات الحكومية حساب مكافأة نهاية الخدمة إلكترونياً عبر تسجيل بعض البيانات في موقع وزارة العمل السعودي وتضمنت البيانات التالي:

