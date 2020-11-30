” أحبك لذاتك ولا احبك لإنجازاتك ”
أقوى وصف عن علاقة الأب بإبنه.
حين تتكلّم عن عمق الحب فقط انظر لمكانة الأب في قلب ابنته.
قلب الاب هو هبة الله الرائعة.
حب الأب هو الحب الذي لا تَشوبهُ شائبة و لا يُزعزعهُ طرف ثَالث.
فما الحياة سفينة تموج بي وتميل و أبي الشّراع الذي أستقيم به و أتوازن.
قيل في الأب:
”هو الذي لم أسِر يومًا في طريق إلا ورأيته سبقني يمهدُه لي”.
قيل في الأب هو السَّند …..
هو من تميل برأسك على صدرِه فيعتَدِلُ لكَ كُلُّ مائِلْ…
الكون على اتساعه لا يضاهي أبداً سعة قلب الأب.
الأب قد ينساه الأهل جميعهم إلا قلب ابنته لأنه ينبض بذكر أبيها كل يوم.
” عز البنت مع أبوها ……….ومن غير أبوها تنهان
حتى لو شيخ القبيلة أخوها…. و زوجها ولد السلطان ”
الأب كالعمر، لا يتكرر مرتين.
لاعز كعز الأب ولا دلال بعده.
قيل في الأب:
هو ذاك الذي تَطلب منهُ نجمتين فيعودَ حاملاً السماء.
أجمل ما قيل في حب الأب لإبنته كلام نبينا محمد صل الله عليه وسلم
في ابنته فاطمة، حينما قال :-
《 قطعة منيّ يريبني ما يريبها ويؤذيني مايؤذيها 》.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأب…… “عشق لا ينتهي” ….. بقلم الكاتبة الصحفية / سلوى البلادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.