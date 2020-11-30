الأب…… “عشق لا ينتهي” ….. بقلم الكاتبة الصحفية / سلوى البلادي

” أحبك لذاتك ولا احبك لإنجازاتك ”

أقوى وصف عن علاقة الأب بإبنه.

حين تتكلّم عن عمق الحب فقط انظر لمكانة الأب في قلب ابنته.

قلب الاب هو هبة الله الرائعة.

حب الأب هو الحب الذي لا تَشوبهُ شائبة و لا يُزعزعهُ طرف ثَالث.

فما الحياة سفينة تموج بي وتميل و أبي الشّراع الذي أستقيم به و أتوازن.

‏قيل في الأب:

‏”هو الذي لم أسِر يومًا في طريق إلا ورأيته سبقني يمهدُه لي”.

قيل في الأب هو السَّند …..

هو من تميل برأسك على صدرِه فيعتَدِلُ لكَ كُلُّ مائِلْ…

الكون على اتساعه لا يضاهي أبداً سعة قلب الأب.

الأب قد ينساه الأهل جميعهم إلا قلب ابنته لأنه ينبض بذكر أبيها كل يوم.

” عز البنت مع أبوها ……….ومن غير أبوها تنهان

حتى لو شيخ القبيلة أخوها…. و زوجها ولد السلطان ”

الأب كالعمر، لا يتكرر مرتين.

لاعز كعز الأب ولا دلال بعده.

‏قيل في الأب:

هو ذاك الذي تَطلب منهُ نجمتين فيعودَ حاملاً السماء.

أجمل ما قيل في حب الأب لإبنته كلام نبينا محمد صل الله عليه وسلم

في ابنته فاطمة، حينما قال :-

《 قطعة منيّ يريبني ما يريبها ويؤذيني مايؤذيها 》.