معلومات دوائية

دوت الخليج / سلوى البلادي. صلاحية الأدوية بعد الفتح : الشرابات السائلة :

???? على شكل سائل إعتيادي (شهر بعد الفتح).

???? على شكل معلق مخفف بالماء (أسبوع بعد الفتح). القطرات والبخاخات :

???? القطرات ومراهم العين (۲۸ يوم بعد الفتح ).

???? قطرة الأذن (۳ أشهر بعد الفتح).

???? قطرة وبخاخات الأنف (۳ أشهر بعد الفتح).

???? بخاخات الأسنان صالحة لغاية تاريخ الانتهاء.

???? الأنسولين : صالح لمدة شهر من تاريخ الفتح. الكريمات والمراهم :

???? على شكل أنبوب (۳ أشهر من تاريخ الفتح).

???? على شكل علبة (شهر واحد من تاريخ الفتح).

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