نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة تمويل بنك الانماء في المملكة وشروط الحصول على قرض شخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة تمويل بنك الانماء ، هذه الأداة تمكن العميل من حساب المبلغ الذي يمكن أن يحصل علية عندما يتقدم بطلب قرض من بنك الانماء وحساب قسط البنك الشهري المتوقع دفعه للبنك عند الحصول على التمويل، كما أن هذه الأداة مجانية للمواطنين والمقيمين في المملكة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على هذه الأداة وشروط الحصول على قرض شخصي وطريقة فتح حساب في مصرف الانماء، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

حاسبة تمويل بنك الانماء

يمكنك تحميل الأداة عن طريق الأنترنت من ابل ستور لهواتف الأيفون أو من جوجل بلاي لهواتف الأندرويد وتستخدمه من خلال الهاتف بكل سهولة، للحصول على قرض شخصي أو للحصول على تمويل عقاري أو تمويل السيارة من مصرف الانماء ، وحساب قيمة القسط الشهري المستحق للبنك بكل سهولة، وذلك بعد تقديم المعلومات والبيانات الخاصة بك .

حاسبة التمويل الشخصي بنك الانماء

يقدم مصرف الانماء الكثير من التسهيلات للراغبين في الحصول على تمويل من البنك لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وبدون الحاجة إلى كفيل، وسوف نقدم لكم أهم التسهيلات التي يقدمها البنك من خلال السطور القليلة القادمة .

عند رغبتك في الحصول على تمويل من بنك الانماء لا تحتاج إلى تحويل راتب .

يعطي للعميل فترة سماح لسداد القرض لمدة تصل إلى 60 شهر .

يمكنك الحصول على تمويل من المصرف بقيمة 2 مليون ريال سعودي .

يعطي للعميل الحرية في أختيار الأسهم من الهيئة الشرعية للمملكة .

يمكنك الحصول على الحد الشامل من حاسبة التمويل الشخصي .

يدفع العميل رسوم إدارية 1% من قيمة القرض .

شروط الحصول على قرض شخصي مصرف الانماء

لكي تتمكن من الحصول على قرض شخصي من بنك الانماء يجب توفر بعض الشروط وهي كالاتي :

إذا كنت تريد الحصول على قرض شخصي فيجب أن تكون من عملاء بنك الانماء .

يجب أن تكون جهة عمل العميل معتمدة من قبل بنك الانماء .

يجب على المستفيد إحضار خطاب بقيمة الراتب من جهة العمل المنسوب إليها .

للحصول على القرض الشخصي، يجب على المستفيد تحويل الراتب .

كتابة جميع البيانات المطلوبة عند طلب القرض .

طريقة فتح حساب في مصرف الانماء

لكي تقوم بفتح حساب في بنك الانماء يجب عليك إتباع تلك الخطوات والخطوات كالأتي :

أولا قم بفتح حساب في بنك الانماء .

سوف يصلك رقم مرور لكي تتمكن من التسجيل وفتح حساب في المصرف .

بعد ذلك قم بتسجيل البيانات المطلوبة منك مثل أسم العميل ورقم هاتفك والبريد الإلكتروني الخاص بك .

عند إنشاء الحساب سوف يرسل لك البنك رقم هوية الانماء على البريد الإلكتروني الذي أدخلته لكي تستخدمه بعد إنشاء الحساب .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم حاسبة تمويل بنك الانماء وشروط الحصول على قرض شخصي من بنك الانماء .