نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل العقاري من مصرف الراجحي لبيت العمر المعجل والمدعوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل العقاري من مصرف الراجحي لبيت العمر المعجل والمدعوم بمزايا اكثر وحلول أسهل يمكنك الآن الحصول على التمويل لشراء شقة أو منزل أو فيلا أو قطعة ارض إضافة لتمويل شخصي يساعدك على تحقيق أمنيات للإعانة على متطلبات الحياة بسهولة ويسر متوافق مع الشريعة الإسلامية والحصول على موافقة فورية بوقت قياسي لمبلغ التمويل العقاري يصل إلى 5 مليون ريال سعودي لفترة سداد خمس سنوات في حال وجود قرص سابق للبنك بإمكانك الحصول على مبلغ اخر اكبر للتمويل العقاري و توجد عده تمويلات اخرى تتناسب مع العميل وظروف سداد القرض و إمكانية اختيار القرض المناسب له.

شروط تمويل مصرف الراجحي

يسعى مصرف الراجحي دائما للعملاء الجدد أو القدامى تقديم اكثر من طريقة لتمويلات متعددة لهم سهلة الحلول والتي يجتاحها العميل وذلك من اجل توفير خدمات ميسرة من شراء شقة أو فيلا أو ارض أو استثمار في مشاريع اخرى أو شراء سيارة فيما يلي اهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب التمويل.

يجب على العميل معرفة قيمة مبلغ التمويل المراد الحصول عليه.

معرفة العميل إمكانية الحصول على مبلغ يساوي 58 ضعف راتبه.

معرفة العميل بان التمويل يكون لمده عشرون عاما يتم تقسيمه راتبه بطريقة نسبية.

نسبة التمويل3,25% في السنة وعلى مدار 30 سنة.

شروط تمويل فيلا أو شقة

يوفر مصرف الراجحي لعملاء إمكانية الحصول على تمويل لشراء شقة أو فيلا في المكان الذي يرغب فيه العميل والعيش به بخطوات ميسرة ومرنة حيث يمكن الحصول على التمويل العقاري بناءا على المدة التي يوافق عليها العميل.

مثال توضيحي:-

إذا كان العميل يريد التمويل لمده 30 سنة يمكن الحصول على ضعف راتبه 82 مرة.

إذا كان الراتب الأساسي للعميل المتقدم للتمويل 5,5000 ريال سعودي تكون قيمة التمويل477,454.

شروط تمويل شراء قطعة ارض

يجب أن تكون قطعة الأرض لها طوبا خاص ومستقبل مدرج ضمن المخطط.

يجب أن لا تقل مساحة الأرض عن 200 متر مربع في أي منطقة يختارها العميل والمناسبة له.

يجب اتباع خطوات التمويل الصحيحة لشراء قطعة ارض وهي انت تدرج في النقاط الأتية:-

فتح حساب في مصرف الراجحي.

تعبئة كل بيانات الطلب للتمويل.

تحويل راتب العميل إلى الحساب البنكي.

شروط التمويل العقاري

أن يكون المتقدم لطلب الحصول على التمويل سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المقترض لا يقل عن 21 عاما عند تقديم طلب القرض.

ألا يقل راتب المتقدم للقرض من المواطنين السعوديين عن 5000ريال عند التقديم.

ألا يقل راتب المقيم عن 7,000 ريال عند التقديم على طلب القرض.

يتم الحصول على القرض بضمان قطعة ارض أو وحدة سكنية اخرى يمتلكها المواطن السعودي.

ألا تقل مدة أو خدمة العامل في القطاع العام عن ستة شهور.

ألا تقل مدة خدمة العامل في القطاع الخاص عن 12شهر.

اهم الوثائق الأوراق المطلوبة

طلب تعريفي خاص من جهة العمل المنسوب إليها طبقا لنموذج المعتمد. تقديم صورة بطاقة الأحوال أو تقديم الدفتر العائلي المطابق الأصلي. يجب تقديم اهم المستندات الخاصة بالعقار مثل صورة من الصك مصورة من الجهتين. تقديم رسم كروكي واضح للموقع أو العقار في حالة اختلاف المساحة المكتوبة في الصك يطلب قرار بالمساحة من البلدية.

في نهاية هذا المقال قد أوضحنا كل ما يتضمن التمويل العقاري من مصرف الراجحي والذي يشمل تمويل شقة أو ارض أو فيلا و شروط التمويل وطرق السداد والأوراق الوثائق المطلوبة وطريقة التقديم للحصول على شروط التمويل العقاري من مصرف الراجحي لشراء بيت العمر المعجل والمدعوم.