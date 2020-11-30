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عمر شويل - جدة كشفت هيئة الزكاة والدخل مؤخرا عبر حسابها الرسمي في موقع التغريدات ” تويتر”، عن العناصر الأساسية و التي يجب أن تتوافر في الفاتورة الضريبية التي يقوم بإصدارها المكلفين أثناء قيامهم بتوريد أي سلع أو خدمات من التي تعد خاضعة لضريبة القيمة المضافة، علما بأن المكلفين يعرفون طبقا لهذا النظام على أنهم الأفراد الخاضعين لجميع أحكام ضريبة القيمة المضافة، وأشارت الهيئة في تغريدتها إلى ضرورة أن تضم الفاتورة الضريبية عدد من العناصر المحددة و التي سبق الإشارة إليها من خلال الاتفاقية الموَحدة الخاصة بضريبة القيمة المضافة والتي تم إدراجها ضمن اللائحة التنفيذية المخصصة للضريبة، والتي نستعرضها معكم بالتفصيل من خلال السطور التالية.

هيئة الزكاة و الدخل تحدد العناصر الأساسية في الفاتورة الضريبية

وقد أوضحت الهيئة العامة للزكاة و الدخل، بأن الفاتورة الضريبية التي يصدرها المكلف في صورتها المبَسّطة يجب أن تضم عدة عناصر ، منها خمسة عناصر تعتبر هي العناصر الرئيسة التي يجب أن لا تصدر الفاتورة الضريبية بدونها، وهي كالتالي:

تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية : وهو التاريخ الذي يتم فيه إنشاء الفاتورة الضريبية

الاسم : يقصد به الاسم القانوني للمورد

العنوان : يقصد به عنوان المقر الرئيسي الخاص بالمورد بوضوح تام .

الرقم الضريبي : و يقصد به الرقم الضريبي للموَرِّد.

بيان السلع : و يقصد به بيان بكافة السلع أو الخدمات التي يتم توريدها

و أضافت الهيئة العامة للزكاة و الدخل بأن الفاتورة الضريبية يجب أن تشمل على عناصر إضافية أخرى بالإضافة إلى العناصر الأساسية السابقة ، وهي: كمية السلع الموردة وطبيعتها، كما يجب أن يذكر أيضا بالنسبة للخدمات ما هو نطاق هذه الخدمات و ما هي طبيعتها، كما يجب أن يذكر المكلف أيضا ما هو مقابل تلك السلع أو الخدمات التي تم تقديمها، مع ضرورة توضيح أن المقابل الذي يتم دفعه يشمل الضريبة.

ما هي مكافأة الإبلاغ عن مخالفة ضريبة القيمة المضافة ؟

من ناحية أخرى فقد طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل مجددا، جميع المستهلكين إلى سرعة الإبلاغ عن أي نقص في أي من عناصر الفاتورة الضريبية يقوم المستهلك باكتشافه، وفي هذا الصدد عملت الهيئة العامة للزكاة و الدخل على تقديم مبالغ مالية كمكافأة تشجيعية لكل من يقوم بالإبلاغ عن واقعة من المخالفات الضريبية تقدر بحوالي 2.5% من قيمة كلا من المخالفات والغرامات، علما بأن مكافاة الإبلاغ عن مخالفة ضريبة القيمة المضافة لا تقل عن 1000 ريال سعودي و لا تزيد عن مليون ريال سعودي، وأكدت الهيئة على أنها تتعامل بمنتهى السرية مع كافة البلاغات التي ترد إليها من خلال أي من القنوات المُخصَّصة للإبلاغ عن مخالفات ضريبة القيمة المضافة من خلال عدة مراحل يمر بها المبلغ عن المخالفة، كما أشارت الى قيامها بتحديد عقوبة في حالة تكرار مخالفات ضريبة القيمة المضافة في خلال 3 سنوات من تاريخ المخالفة السابقة.

ما هي المخالفات الضريبية التي يجب الإبلاغ عنها ؟

كما أوضحت الهيئة العامة للزكاة و الدخل أن هناك عدد من المخالفات الضريبية المختلفة و المتعددة، والتي يجب أن يشارك المواطن بالإبلاغ عنها ، وهي تشمل كلا من :

التهرُّب الضريبي

تحصيل المكلف لضريبة قيمتها أعلى أو أقل من النسبة المحددة وهي 15%،

تحصيل ضريبة القيمة المضافة من خلال منشأة غير مسجَّلة رسميا بالضريبة

عدم كتابة الرقم الضريبي على الفاتورة

عدم القيام بإصدار الفواتير الضريبية

عدم الاحتفاظ بأي من السجلات أو الفواتير الضريبية

عدم وضع الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

كيف يتم الإبلاغ عن مخالفات ضريبة القيمة المضافة ؟

وأفادت الهيئة العامة للزكاة و الدخل ، عن إمكانية المستهلك بالتوجه إلى الإبلاغ في حالة اكتشافه لأي مخالفة من المخالفات التي سبق ذكرها أعلاه؛ على أن يكون الإبلاغ عبر أي قناة من القنوات التي خصصتها الهيئة العامة للزكاة و الدخل، من أجل الإبلاغ عن المخالفات بطريقة معتمدة و رسمية لدى الهيئة، و القنوات هي:

تطبيق ضريبة القيمة المضافة

الموقع الإلكتروني للهيئة gazt.gov.sa

علما بأن بلاغ مخالفة ضريبة القيمة المضافة، يجب أن يضم كلا من :وصف المخالفة تفصيليا مع إرفاق كافة ما يلزم من المستندات التي تثبت المخالفة ، ومنها على سبيل المثال : (فاتورة / عقد)