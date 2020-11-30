أحدث قرارات التعليم في السعودية 1442 هـ وتواريخ لا يجب تفويتها

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عمر شويل - جدة أحدث قرارات التعليم في السعودية ، تحرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، على بذل الجهد الكثيف، من أجل طلاب العلم، وحفاظًا على كل ما يتعلق بسلامة الطلاب والطالبات، خلال فترة الجائحة التي مثّلت حراكًا قويًا، ودفعت المملكة لاستغلال تلك الأزمة للنهوض بمستوى العملية التعليمية، وتحويل التعلم في السعودية، من مرحلة التعليم الحضوري، إلى مرحلة التعلم عن بعد، عبر منصة مدرستي الرسمية. أحدث قرارات التعليم في السعودية كانت وزارة التعليم في المملكة، قد أصدرت قرارها النافذ مع بداية العام الدراسي 1442 هـ، بأن العملية التعليمية سوف تواصل مسيرتها عن بعد، وذلك حفاظًا على الطلاب، وتأكيدًا على دور المملكة في دعم العملية التعليمية.

ولهذا السبب أطلقت المملكة منصة مدرستي الرسمية ، التي تمكّن الطلاب والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور كذلك، من متابعة دروس الطلاب عبر المنصة، يوميًا مع وجود إمكانية لرفع الواجبات الدراسية، وأخذ الغيبا ورفع الجداول التعليمية، إلى جانب حصول الطلاب على فسحة ويمية كذلك.

، التي تمكّن الطلاب والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور كذلك، من متابعة دروس الطلاب عبر المنصة، يوميًا مع وجود إمكانية لرفع الواجبات الدراسية، وأخذ الغيبا ورفع الجداول التعليمية، إلى جانب حصول الطلاب على فسحة ويمية كذلك. ولم تكتف وزارة التعليم، بتلك الخطوة، بل أصدرت مجموعة مهمة من القرارات، التي من شأنها تحديد آليات الاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي 1442 هـ، وكيفية رصد درجات الطلاب، وما سوف يحدث خلال الفترة القادمة. تحديث| أخبار التعليم وضوابط الإيفاد بالخارج من المتوقع أن تستمر العملية التعليمية، في الفصل الدراسي الثاني عن بعد. من المتوقع عودة الدراسة حضوريًا، مع الفصل الدراسي بالعام القادم وليس لهذا العام. تُجرى اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، حضوريًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة. أعلنت الوزارة أنه على كل راغب في الترشح من المعلمين السعوديين، للإيفاد للعمل خارج المملكة، ألا يقل عمره عن 30 عامًا، وألا يتجاوز 50 عامًا وفقًا للضوابط المعلنة. ضوابط اختيار المرشد الطلابي والإشراف التربوي (بالصور) هيئة تقويم التعليم والتدريب، تحدد ضوابط اختيار المرشد الطلابي، مع تعليقات من المعلمين بشأن صدور الضوابط من الهيئة وليس من الوزارة، كما قيل أن هذا الشأن تابع للوزارة. قامت هيئة التعليم والتدريب أيضًا، بإصدار ضوابط الإشراف التربوي والقيادة المدرسية، وفقًا للوائح المنصوص عليها (كما هي معلنة بالصور). القرارات المتعلقة باختبارات الفصل الدراسي الأول للمراحل الأساسية تُجرى الاختبارات الفصلية للمراحل الدراسية الأساسية، الابتدائي والإعدادي والثانوي، عن بعد عبر منصة مدرستي. تخضع للاختبارات النهائية عن بعدـ كل المدارس الأهلية والحكومية والعالمية، التي تستفيد من منصة مدرستي وغيرها من المنصات التعليمية الرسمية الأخرى. تستمر العملية التعليمية خلال فترة إجراء الاختبارات الفصلية. كل الطلاب ممن يتابعون دروسهم من خلال؛ البث الفضائي والقنوات التليفزيونية التعليمية الرسمية، يتم تكليفهم بأداء اختبارات منزلية، مع ضرورة تسليمها خلال أسبوع واحد فقط، بحيث يتم تصحيحها وتقييمها، بهدف الكشف عن ناتج التعلم عن بعد حتى الآن. يتم إجراء اختبارات أعمال السنة الفترية، أو النصف الأول من العام الدراسي 1442 هـ، من خلال منصة مدرستي، وذلك لطلاب كافة المدارس الأهلية والحكومية والعالمية، وفقًا لطبيعة المرحلة التعليمية، والمواد الدراسية، والصف الدراسي، الذي يخضع له الطلاب، على أن تكون تلك الاختبارات شفوية، ومنزلية وتحريرية. يتم خضوع الطلاب والطالبات، لاختبارات النصف الأول من العام الدراسي الحالي، حضوريًا فقط بشرط؛ أن يوافق مدير المدرسة على حضور الطالب، وولي أمره بالإضافة إلى موافقة مدير التعليم، وذلك بناءً على التقارير التي تفيد بأن المدرسة مجهزة جيدًا، وتتبع الإجراءات الاحترازية المطلوبة. رصد نواتج التعليم 1442 هـ، يجريها المعلمون والمعلمات دوريًا، وذلك بشكل أسبوعي، وفقًا لطبيعة المواد الدراسية، والمرحلة التعليمية، والصف الدراسي الذي تُدرّس به المادة، وذلك بالتعاون مع قادة المدارس والمشرفين التربويين، ثم يتم رفع التقارير دائمًا فور جاهزيتها إلى مكتب التعليم، لمتابعة خطة العام الدراسي 1442 في السعودية. القرارات المتعلقة بآلية توزيع الدرجات لطلاب المرحلة الأساسية بداية يتم توزيع درجات أعمال السنة، الخاصة بالاختبارات النهائية للطلاب، فيما يتعلق بكل مادة على حدى، على أن يتم استثناء الفصل الدراسي الأول لعام 1442 هـ، من هذا الشرط. يكون توزيع الدرجات بالنسبة للصفوف الابتدائية والمتوسطة؛ 40 درجة بالإضافة إلى إجراء اختبارات قصيرة، وإجراء بعض المهام الصفية، والواجبات المدرسية المقررة، ويتم احتساب 10 درجات أخرى، للاختبار النهائي للطلاب. يتم توزيع درجات المرحلة الأساسية للطلاب في الصفوف من 3 إلى 6؛ بحيث يتم احتساب 10 درجات للمهام الأدائية، و10 درجات للمشاركة الصفية، و10 درجات للواجبات المنزلية، و10 درجات للاختبارات القصيرة، و10 درجات للاختبار النهائي، بحيث يكون إجمالي أعمال السنة للطلاب 40 درجة. يتم تقييم تحصيل الطلاب في الصفين الأول والثاني، بطريقة دورية مستمرة، تعتمد على تقييم مستوى الأداء، بحيث يشتمل على 3 مستوىات للإتقان، ومستوى 1 لعدم الإتقان. يتم توزيع درجات المرحلة المتوسطة للطلاب، في جميع صفوف المرحلة؛ بحيث يتم احتساب 10 درجات للمهام الأدائية، و10 درجات للمشاركة الصفية، و10 درجات للواجبات المنزلية، و10 درجات للاختبارات القصيرة، و10 درجات للاختبار النهائي، بحيث يكون إجمالي أعمال السنة للطلاب 40 درجة. أهم القرارات للجامعات السعودية تقرر إجراء الاختبارات الفصلية، في الجامعات السعودية، للعام الدراسي الحالي 1442 هـ، بين الحضوري وعن بعد، وفقًا للجداول التي أعلنتها أغلب الجامعات عبر مواقعها الرسمية. تقرر إدخال تخصصات تعليمية جديدة، في الجماعات السعودية بداية من العام المقبل. على رأس التخصصات الجديدة، المقرر إدخالها بالعام القادم، وفقًا لاحتياجات سوق العمل؛ كلًا من هندسة تحلية المياه، والروبوتات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. تقرر تأسيس منصة جديدة، تهتم باختبارات القدرات، والاختبارات الدولية، وكذلك التحصيلي عن بعد. طريقة التسجيل في منصة مدرستي اذهب إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي بالسعودية.

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فعّل البيانات من خلال المنصة. تواريخ مهمة 1442 هـ للطلاب والمعلمين اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ، يوافق يوم 20 ديسمبر 2020م. إجازة منتصف العام الدراسي، يوافق يوم 31 ديسمبر 2020م. عودة الفصل الدراسي الثاني، يوافق يوم 18 يناير 2021م. إجازة العيد، يوافق يوم 29 إبريل 2021م. العودة عقب إجازة العيد، يوافق يوم 18 مايو 2021م. إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، يوافق يوم 23 مايو 2021م. إجازة نهاية العام الدراسي، يوافق يوم 3 يونيو 2021م.

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