نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 37 ديسمبر 2020 قبل الاجازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 37، بعد ترقب وانتظار من المواطنين بالمملكة العربية السعودية خاصة الفقراء والأسر متوسطة الحال يقترب موعد صرف الدفعة 37 من حساب المواطن لتفك أزمات كثيرة للمستفيدين من الدعم الشهري التى توفره الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذى يسعي جاهدة في توفير سبل الحياة الكريمة لأبناء المملكة العربية السعودية، لذا نقدم لكم عبر رحلة بسيطة فى موقعكم ثقفني على التعرف على موعد نزول دعم حساب المواطن شهر ديسمبر 2020م، واهم الشروط التي تصرف على أساسها الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 37

أعلن برنامج الدعم حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 37 لشهر ديسمبر 2020، فيما قد أصدرت الحكومة السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز قرار حاسم بشأن موعد إيداع حساب المواطن منذ عدة أشهر ماضية بشأن توحيد ايام الصرف والإيداع، ليكون بداية من اليوم العاشر حسب التوقيت الميلادي حتى نهاية هذا اليوم، فيما يظل العمل بهذا اليوم إلى حين توافق هذا اليوم مع يوم إجازة أو عطلة فى المملكة العربية السعودية، لذا نلاحظ أن موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 37 الخاصة بشهر ديسمبر يتوافق يوم الخميس 10 ديسمبر 2020م أى قبل الاجازة الرسمة للبلاد، فيما يلى نقدم لكم الآليات والضوابط التى تصرف بشأنها حساب المواطن.

شروط دعم حساب المواطن الدفعة 37

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن الضوابط الجديدة الخاصة بشروط دعم حساب المواطن بعد الإعلان عن تعليق إضافة مستفيدين جدد فى البرنامج والتى جاء من أهمها التالي:

لا يصرف دعم حساب المواطن إلى للمواطنيين السعوديين مع وجود أثناء إلى المرأة والابناء الذين تزوجوا من رجل من أبناء المملكة العربية السعودية.

إلى للمواطنيين السعوديين مع وجود أثناء إلى المرأة والابناء الذين تزوجوا من رجل من أبناء المملكة العربية السعودية. لا يصرف دعم حساب المواطن إلى المواطنين السعوديين المهاجرين خارج المملكة مدة تزيد عن 3 أشهر كحد أقصى مع وجود بعض الاستثناءات إلى العاملين خارج المملكة بالمؤسسات التي تخدم المملكة، وكذلك المغادرين السعودية للعلاج.

إلى المواطنين السعوديين المهاجرين خارج المملكة مدة تزيد عن 3 أشهر كحد أقصى مع وجود بعض الاستثناءات إلى العاملين خارج المملكة بالمؤسسات التي تخدم المملكة، وكذلك المغادرين السعودية للعلاج. لا يصرف الدعم إلى أصحاب العقارات أو أصحاب الدخل الثابت الذي يتجاوز 8 آلاف ريال سعودى.

لا يصرف الدعم إلى المواطنين الموجودين فى السجون أو دور الايواء.

ينبغي على المتقدم على دعم البرنامج أن لا يكون لديه سجلات تجارية مسجلة فى الحكومة السعودية باسمة.

طريقة الإستعلام عن حساب المواطن

يتساءل الكثيرون فى المملكة العربية السعودية عن الآلية الجديدة للإستعلام عن حساب المواطن والتي من شأنها يتم التعرف على قيمة الدعم والذي يمكنكم الإطلاع عليه عبر الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع حساب المواطن. القيام بتسجيل الدخول. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة. الضغط على الخدمات العامة. الضغط على نتائج الأهلية والاستحقاق الدفعة 37. التأكد من صحة البيانات والمعلومات التى تم تسجيلها. الضغط على (استعلام).

رقم التواصل مع برنامج حساب المواطن

يتمكن كل مواطن أو مواطنة يحمل الجنسية السعودية التواصل من خلال الرقم المجاني مع فريق مجهز بالكامل لخدمة مستفيدي دعم البرنامج حساب المواطن طوال أيام الأسبوع للرد على استفساراتكم والتى من بينها موعد فتح باب التسجيل فى البرنامج وكذلك اسباب انخفاض الدعم، وخطوات تقديم طلب الإعتراض والعديد من التساؤلات الأخري التى يتمكن البرنامج الرد عليها عبر الاتصال بالرقم الموحد التالي (19912)، كما يمكن للمستفيدين التواصل مع الخدمات الأخري غير الرقم الموحد مثل خدمات صوتك مسموع التى تعمل على مدار الأسبوع.