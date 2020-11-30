” في اليوم العالمي للتطوع .. جمعية سيهات تدشن مركز نعيم للعمل التطوعي “

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات

بعدما اعتمدت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية مسمى مركز نعيم للعمل التطوعي في السابع من شهر مايو الماضي لمركز سيهات للعمل التطوعي مكلفةً الأستاذ عبدالرؤوف الرميح بإدارته، تستعد لتدشين واعلان انطلاقة المركز في اليوم العالمي للتطوع والذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر ٢٠٢٠م.

المركز الذي يُعنى بغرس وتعزيز ثقافة التطوع لدى المجتمع من خلال احتضان الطاقات المتطوعة وفتح المجال لإبداعاتها للمشاركة والتنفيذ سواء من خلال البرامج والأنشطة القائمة او من خلال استقطاب مبادرات وأفكار قيمة وجديدة، أوضح مدير المركز الأستاذ عبدالرؤوف الرميح بأن المركز يُعتبر وحدة إدارية متخصصة تقوم بتحديد احتياجات و أولويات العمل التطوعي ضمن نطاق عمل الجمعية و تعنى برسم إجراءات واضحة للعمل التطوعي و اعداد الموازنات اللازمة له والإشراف على تنفيذه وفق السياسات والأنظمة المعتمدة.

الجدير ذكره أن المركز تم تسميته بمركز نعيم للعمل التطوعي تكريماً للراحل نعيم عبدالله المكحل، وعرفانا لما قدمه في الجمعية والمجتمع وتعبيرا عن الوفاء لأهل الوفاء والعطاء.

دوت الخليج تعدكم بتغطية الحدث إكراماً للمتطوعين في يومهم العالمي.