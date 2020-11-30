نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التركي يستمر في تصريحاته الاستفزازية ضد فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحاته الاستفزازية ضد فرنسا.

وبحسب قناة تي ار تي التركية، قال أردوغان إن "فيروس معاداة الإسلام" كان أكثر انتشاراً هذا العام من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أردوغان "إلى جانب كورونا، واجهنا هذا العام فيروس معاداة الإسلام الأكثر انتشاراً"، حسب تعبيره.

وتابع "نلاحظ تصاعد التطرف الإيديولوجي الذي لا يختلف عن ممارسات تنظيمي داعش أو غولن بل نرى رؤساء دول يشجعونه"، على حد تعبيره.

وتوترت الأجواء مؤخراً بين تركيا وفرنسا، على خلفية تصريحات المسؤولين الفرنسيين، على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، حول التطرف الإسلامي وذلك إثر أكثر من حادثة إرهابية، بدأت بقطع رأس مدرّس في ضواحي باريس.