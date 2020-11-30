نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شاشات جرير الذكية اخر فرص الحصول على تخفيض يصل إلى 5300 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شاشات جرير الذكية نظرًا للأقبال الشديد من العملاء على مكتبات جرير لما تقدمه من تخفيضات هائلة على جميع الأجهزة من خلال عروض أقساط جرير وكذلك عروض جرير الأسبوعية فإن المكتبة تحاول توفير كل ما يلزم المواطنين من أجهزة جوالات وأجهزة ذكية والإكسسوار الخاص بكل قسم منهم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض مكتبة جرير للشاشات الذكية.

عروض شاشات جرير الذكية

يحتاج العديد من الأفراد إلى الحصول على شاشات تليفزيون ذكية بأسعار مخفضة لذا فإنهم يبحثون عن عروض شاشات جرير الذكية والتي من خلالها يستطيعون الحصول على عروض مكتبة جرير تليفزيونات والتي توفر لهم شاشات تليفزيون سمارت بأنواع متميزة وإمكانيات متطورة.

عروض شاشات سمارت 4K

تحاول المكتبة الحصول على أكبر قدر ممكن من العملاء من خلال توفير أفضل الماركات العالمية بأسعار تنافسية تجعلهم يقبلون على المكتبة ويحصلون على كل ما يريدون من خلالها ومن أفضل أنواع هذه الشاشات وأكثرها تطورًا ما سوف نذكره فيما يلي:

شاشة أل جي 75 بوصة بدقة 4K الترا أتش دي حيث تعتبر هذه الشاشة من أعلى الشاشات الموجودة في الأسواق من حيث الدقة والكفاءة والجودة العالية وتوفرها المكتبة بسعر أربعة ألاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالًا، بدلًا من عشرة ألاف ومائتان وتسعة وتسعون ريالًا وبذلك يوفر العميل مبلغ خمسة ألاف وثلاثمائة ريال سعودي.

شاشة سامسونج 58 بوصة بدقة 4K الترا أتش دي كيو أل أي دي ومن المعروف عن أجهزة سامسونج بوجه عام الكفاءة والتطور الملحوظ في جميع منتجاتها وتقدم المكتبة هذه الشاشة للعميل بسعر ثلاثة ألاف ومائة وتسعة وتسعون ريالًا بدلًا من سبعة ألاف وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالًا وبذلك توفر على العميل مبلغ أربعة ألاف وثلاثمائة ريال.

عروض شاشات تليفزيون

أيضًا قامت المكتبة بتوفير بعض الشاشات الذكية ذات الأسعار المنخفضة نسبيًا لتناسب جميع الطبقات والتي يبدأ سعرها من تسعمائة وتسعة وتسعون ريالًا ومن أفضل هذه الشاشات ما يلي:

شاشة سكاي وورث 43 بوصة فل أتش دي (دي أل أي دي) بسعر تسعمائة وتسعة وتسعون ريالًا بدلًا من ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون أي قامت المكتبة بتخفيض قدره أربعمائة ريال.

شاشة سكاي وورث 50 بوصة دقة 4K الترا أتش دي بسعر ألف ومائتان وتسعة وتسعون ريالًا بدلًا من ألف وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالًا.

أيضًا تقوم مكتبة جرير بتوفير العديد من الشاشات المختلفة بأسعار تناسب جميع الطبقات من خلال عروض شاشات جرير الذكية والتي من خلالها يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى خمسة ألاف وثلاثمائة ريال سعودي.