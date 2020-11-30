نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامبا ومصرف الإمارات المركزي ونتائج مشروع عابر للعملة الرقمية المشتركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول البنوك المركزية وأهم المبادرات التي تسعى لها الحكومة، وذلك بهدف رؤية المملكة العربية السعودية في 2030، حيث أعلنت بعض البنوك بصفة مشتركة “سامبا” ومصرف الإمارات المركزي عن مبادرة مبتكرة جديدة تعد من أوائل التجارب بشكل عالمي، حيث عرضت بيان مشترك يشمل نتائج مشروع “عابر” ومشاركة التقرير النهائي لنتائج المشروع من خلال الموقع الرسمي سامبا ومصرف الإمارات المركزي، وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء التجارب والأبحاث المستمرة فقد أطلق البنكان المركزيان مشروع عابر كنوع من أنواع المبادرات المبتكرة

ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة من أوائل التجارب على مستوى العالم على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال، حيث تهدف هذه المبادرة إلى عدداً من الأهداف أهمهم، إثبات مبدأ وفهم العملة الرقمية ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية (WHOLESALE CBDC)، استخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي والتعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر وذلك من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة انجازها وتخفيض تكلفتها وذلك عن طريق إصدار عملة رقمية البنكين المركزيين مغطاة بالكامل صادرة بشكل مشترك بين سامبا ومصرف الإمارات المركزي، وتستخدم فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشتركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين.

ومن الجدير بالذكر أن بنك سامبا ومصرف الإمارات المركزي قد أكدت كافة الأبحاث أن مشروع عابر من أهم المشاريع والنتائج النهائية للمشروع كانت إيجابية ونتائجها لصالح تزويد البنوك المركزية بكافة القدرات المتطورة التي يبحث عنها البنك خاصة بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك بهدف تطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود، ويأمل الطرفان يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأطر التنظيمية والقطاع بشكل عام

حيث حقق هذا المشروع عدداً من النتائج التي أبهرت البنوك المتخصصة والتابعة للبنوك المركزية، بالإضافة إلى أنها حققت الرؤى والدروس القيمة المستفادة التي تم التوصل إليها والموثقة في تقرير مشروع “عابر”، والتي يعتقد أنها ستكون مفيدة لمجتمع البنوك المركزية والمنظومة المالية بشكل عام آملين أن تساهم في وضع تصورات واضحة لإمكانيات هذه التقنية وتطبيقاتها على القطاع المالي.

أهداف مشروع عابر