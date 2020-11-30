نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري بدون كفيل من البنك الأهلي للسعوديين والمقيمين يضم تسهيلات عديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل فوري بدون كفيل من البنك الأهلي التجاري الذي يضم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية بالإضافة إلى العروض التمويلية والحالية، حيث خصص إمكانية الحصول على القرض أو التقديم على البطاقات الائتمانية من خلال الموقع على الانترنت، حيث يعد البنك الأهلي NCB إحدى البنوك الحكومية له باع عريق في المملكة العربية السعودية، يسعى جاهدا لتوفير كافة سبل المساعدة للعملاء من أجل الحفاظ على المكانة التي توصل إليها البنك طوال السنوات الماضية من تقديم عروض وتيسيرات حازت على إرضاء العملاء الحاليين و انضمام عملاء جدد، كما يستقبل البنك أي من الشكاوى بصدر رحب تقدم من العميل ضد أي فرع أو سواء الاعتراض على شيء في أنواع التمويلات..أو غيرها.

عروض تمويل الأهلي نهاية العام

وفر البنك عروض نهاية العام على القروض، سارع بالحصول على قرض بدون كفيل في نفس اليوم للسعوديين والمقيمين جميع القطاعات، العرض ساري حتى 30 ديسمبر الجاري.

أرقام البنك الأهلي التجاري NCB

لخدمات التسويق والمبيعات

للاستفسار عن المنتجات التمويلية: 920000891

للحصول على المنتجات التمويلية: 8002441005

للشكاوى، البلاغات والاستفسارات العامة

من داخل المملكة العربية السعودية: 8001160131

من خارج المملكة العربية السعودية: 666 279 126 966+

أو عن طريق إرسال​ بريد إلكتروني إلى [email protected]​​

تمويل الأهلي الشخصي

يقدم البنك الأهلي تمويل فوري بدون كفيل بصيغتين :-

1- تجارة بيع السلع المتوفرة، حيث اختار البنك سلعتين الأكثر مبيعاً في السوق السعودية وهما (الأرز والألومنيوم) بحيث تكون حركة البيع سهلة وميسرة للغاية وفي نفس الوقت هي الأسرع.

2- شراء الأسهم المحلية، وهي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيما تقدر أن تتفق مع البنك بشراء الأسهم ومن ثم بيعها لك بالآجل بسعر جيد مع زيادة معدل النسب المتفق عليه.

مزايا تمويل فوري بدون كفيل من البنك الأهلي التجاري

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون كفيل للسعوديين وغير السعوديين.

متاح القرض لغاية مليون ونصف ريال سعودي.

إيداع فوري للقرض في حالة اكتمال المستندات.

أقساط سداد ميسرة على 5 سنوات.

إمكانية تأجيل شهر رمضان.

تأمين تكافلي مجاني (يتم الإعفاء من مديونية القرض في حالة العجز الكامل أو الوفاة لا قدر الله).

يمكن السداد المبكر.

إمكانية الحصول على تمويل شخصي وتمويل عقاري معاً في نفس الوقت.

شروط تمويل فوري بدون كفيل من البنك الأهلي

كيفية تقديم الطلب عبر الموقع (تقدم بطلبك الآن)، أو عن طريق الأهلي أون لاين أو الأهلي موبايل.

الشروط :-

الحد الأدنى للراتب 3.000 ريال للسعوديين، و 4.000 للمقيمين.

تحويل الراتب عبر نظام سريع.

لا يقل العمر عن 18 سنة للمواطن و 22 سنة للمقيم، على أن لا يزيد لكلاهما العمر عن 60 سنة وقت سداد آخر دفعة.

الخدمة في العمل شهر للمواطنين في القطاع الحكومي، ثلاث أشهر للشركات الكبرى لكل الجنسيات، سنة للجميع بالقطاع الخاص.

الوثائق المطلوبة:-