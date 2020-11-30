نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة رقم الحساب من الأهلي أون لاين.. وطريقة معرفة الآيبان وطباعته في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل نحو 67 عامًا تأسس أعرق مصرف في السعودية، وهو البنك الأهلي التجاري NCB، الذي يقدم العديد من الخدمات للعملاء، منها معرفة رقم الحساب أون لاين والآيبان، سواء من خلال موقع البنك عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال إحدى ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك والمنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، فيما يأتي ذلك في ظل الخدمات الرقمية التي تحرص المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة على تعميمها في جميع فروعها، مواكبة لرؤية الحكومة “2030”، التي تهدف إلى التيسير على المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء البلاد، لتصبح السعودية إحدى دول العالم المتقدم في هذه المجال.

معرفة رقم الحساب من الأهلي أون لاين والآيبان

وفي السطور التالية، نوضح عبر موقعنا، كيفية معرفة رقم الحساب من الأهلي أون لاين والآيبان، خدمة لعملاء هذا المصرف الذي بدأ نشاطه في مدينة جدة بمرسوم ملكي في عام 1953م برأسمال بلغ، حينئذٍ، 30 مليون ريال سعودي أي بنحو 8 ملايين دولار أمريكي، فيما ساهمت الحكومة في هذا البنك قبل نحو 21 عامًا، عبر صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية، ليتحول بعد ذلك إلى شركة مساهمة في عام 1997م:

نذهب في البداية، إلى موقع المصرف عبر شبكة الإنترنت.

وننقر على خدمات الأفراد.

يلي ذلك، اختيار حاسبة آيبان البنك الأهلي .

. هنا، يظهر أمامنا رقم الخاص بحسابنا، وكذلك الخاص بالايبان.

ندخل رقم الحساب أو الآيبان وننقر على إرسال.

أخيرًا، تظهر الأرقام التي نبحث عنها.

معرفة رقم حسابنا في الأهلي عبر ماكينة الصراف الآلي

بداية، يجب الانتقال إلى أقرب ماكينة صراف تابعة للمصرف.

ندخل بعد ذلك، مبلغًا من المال.

ثمّ ننقر على مفتاح المكنة للحصول على إيصال خاص بعملية الإيداع الذي تمت.

يلي ذلك، خروج الإيصال وبه رقم حسابنا، ورقم عملية الإيداع.

طباعة الآيبان من مصرف NCB أون لاين

يمكنك طباعة الآيبان من مصرف NCB أون لاين من خلال الخطوات التالية:-