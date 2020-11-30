نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر ومواصفات ريلمي realme 7 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه ريلمي عن إطلاقها لهاتف ريلمي realme 7 الجديد من ريلمي والذي أعلنت عنه عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي أعلنت عن مواصفات الهاتف ومميزاته والتي عملت عليه شركه ريلمي لتطوير المواصفات التي تم إطلاقها مؤخرا، مما عملت علي تحسين الشاشة ودعم الهاتف بمعالج اقوي وتحديث الهاتف من حيث مساحه التخزين ورام الهاتف.

مواصفات ريلمي realme 7

أعلنت شركه ريلمي عن إطلاقها لهاتف ريلمي realme 7 الجديد كليا والتي أعلنت عن مواصفات الهاتف المتميزة والتي سوف نختصرها لكم من خلال الأتي:

أبعاد الهاتف 162.3×75.4×9.4 ملي.

الهاتف يزن 191 جرام.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

الهاتف يدعم شبكات اتصال حتي الجيل الرابع.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

الهاتف مصنوع من خامه البلاستيك.

الهاتف يدعم مكان لكارت ميموري لزيادة مساحه الهاتف.

الهاتف يدعم شاشه ذات ثقب من نوع ips lcd كما في ريلمي realme c17 وتأتي مساحتها 6.5 انش وتأتي بدقه 2400×1080 fhd وتدعم كثافه بكسلات تصل إلي 405 بكسل لكل بوصه كما تدعم الشاشة أيضا طبقه حماية من نوع corning gorilla glass جيل ثالث وتحتل الشاشة نسبه 90.5% من واجه الهاتف كما تدعم نظام dark mode لتحويل النظام باللون الأسود.

الهاتف يدعم مساحه تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا ذاكره عشوائية.

الهاتف يدعم معالج من نوع helio g95 بتكنولوجيا 12 نانو كما في شاومي xiaomi redmi 9c بالإضافة إلي معالج رسومي من نوع mali-g76mc4.

كاميرا الهاتف الخلفية بارزه عن الظهر وتدعم اربع كاميرات الأولي بدقه 48 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل بالإضافة إلي دعمها فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقه 16 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم بصمه اصبع مدمجه بزر البور ويدعم أيضا بصمه الوجه.

الهاتف يدعم منفذ لسماعات الأذن.

الهاتف يدعم بطاريه بسعة 4500 ملي أمبير ويدعم شاحن بقوه 65 وآت.

ألوان الهاتف اللون الأبيض واللون الأسود.

سعر ريلمي realme 7

أعلنت شركه ريلمي عن إصدارها لهاتف ريلمي realme 7 الجديد كليا من ريلمي والتي أعلنت عن سعر الهاتف للنسخه 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1020 ريال سعودي ما يعادل بالمصري 4600 جنيه مصري، كما عملت ريلمي علي إصدار الهاتف بسرعه وإصدار النسخ في جميع الدول مما أدي إلي زيادة نسبه البيع للهاتف.