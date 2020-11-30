نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلبات مساعدة مالية وإعفاء من القروض والديون والعلاج للمواطنين بالسعودية إلى الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الديوان الملكي السعودي هو أحد أهم الهيئات التي لها دور بارز في تقديم عدة خدمات تخص المواطن داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم طلبات خاصة إلى الديوان الملكي السعودي لأغراض مختلفة يهتم بها المواطن السعودي الموجود علي أراضي المملكة هو أحد الاستعلامات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، نظراً لما يتعرض له البعض من أزمات مختلفة يمر بها خلال فترة حياته، وتتنوع مساعدات الديوان الملكي الذي يقف دائماً بجوار المواطنين الذين يواجهون مشاكل خاصة بقلة الدخل الشخص الخاص بهم، أو وجود بعض مبالغ الديون التي تتراكم ولا يستطيع المواطن سدادها، كما يحتاج الكثير إلى إجراء بعض العمليات الجراحية والتي تتطلب السفر إلى الخارج، ويعمل الديوان الملكي علي تقديم كافة الخدمات للأسر الأكثر استحقاقاً للمساعدة والأسر الأقل دخلاً والذين هم بحاجة إلى مساعدة حقيقة، ويوجد جهاز تنفيذي تابع للديوان الملكي يتلقى الكثير من الطلبات الداخلية سواء لشئون المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، أو للشئون الخارجية والدولية، ويقوم بالنظر في جميع الطلبات المقدمة والبت فيها.

طريقة تقديم طلب شخصي عبر البوابة الإلكترونية للديوان الملكي

يستطيع الجميع من المواطنين في المملكة العربية السعودية التقدم بطلب شخصي يطلب فيه ما يشاء سواء كان هذا الطلب خاص بالعلاج علي نفقة المملكة، أو لسداد بعض الديون الشخصية التي لا يقدر علي سدادها المواطن، أو للحصول علي مساعدة مالية بسبب قلة الدخل العام للأسرة، ويتم تقديم الطلب كالتالي:

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي: الديوان.

ثم يقوم كل مواطن بتسجيل البيانات الشخصية من الاسم الشخصي ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

إدخال الرمز المرئي للدخول علي الموقع، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية الخاصة بالديوان الملكي.

ثم يقوم المواطن واختيار إرسال طلب شخصي، وتقديم طلب تفصيلي بالمساعدة المطلوبة، ثم ذكر السبب الذي تعرض له للوصول إلى هذه المشكلة، مع رفع جميع المستندات الشخصية الدالة علي الطلب المقدم.، ثم الضغط علي إرسال الطلب.

طريقة تقديم طلب شخصي عبر البريد السعودي للديوان الملكي

يوفر الديوان الملكي طريقة سهلة أيضاً من أجل التقديم علي طلبات شخصية إلى الديوان الملكي عبر البريد، ويتم ذلك من خلال قيام المواطن بكتابة طلب شخصي وتوجيهه إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويشرح فيه كل فرد تفصلياً نوع المساعدة المطلوبة، وإرفاق جميع المستندات الدالة علي صحة ما يقدمه من طلبات شخصية، ثم توجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، وانتظار رد خاص من الديوان الملكي خلال وقت قصير بعد بحث الطلب المقدم.

عنوان إرسال طلبات المساعدة إلى الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية

وفر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية عنوان خاص لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة من أجل إرسال طلبات المساعدة المختلفة من الديوان الملكي، ويتم إرسال الطلب الخاص بكل مواطن موضحاً التفاصيل الكاملة علي عنوان البريد الخاص بالديوان الملكي التالي: الهدا 7636، الرياض 12911، المملكة العربية السعودية.

أرقام الاتصال الرسمية علي الديوان الملكي

التواصل مع مسئولي الديوان الملكي السعودي للخدمات التي يقوم الأفراد بتقديمها للديوان، يمكن الاستعلام عنها من خلال الاتصال علي الرقم التالي 8004000000 وذلك لمن يقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويتم الاتصال لمن يقيم خارج المملكة العربية السعودية علي هذا الرقم 920030003 وذلك لأي خدمات شخصية أو طلبات مقدمة من جانب كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية.