نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ريلمي realme 7 pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة ريلمي realme 7 pro، من اهم الهواتف التي أعلنت عنها شركه ريلمي والتي تم إطلاق الهاتف في الأسواق والتي أعلنت عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت شركه ريلمي عن مواصفات الهاتف والتي تم تدعيمها به من حيث شاشه الهاتف والمعالج ومساحه التخزين والشاحن السريع، وقد أطلقت أيضا ريلمي هاتف ريلمي realme 7 التي تم إصدارة أيضا وعملت شركه ريلمي علي أثاره المنافسة بين الهواتف الجديدة من حيث المواصفات والأسعار، فقد جاء الهاتف ليكون مطور أيضا من ناحيه الكاميرا الأمامية بدقه هائله والكاميرا الخلفية المتميزة بعده مميزات.

مواصفات ريلمي realme 7 pro

أعلنت شركه ريلمي عن هاتف ريلمي realme 7 pro الجديد وأعلنت أيضا عن مواصفات الهاتف والتي سوف نلخصها لكم كالاتي:

أبعاد الهاتف 160.9×74.3×8.7 ملي ويزن 182 جرام.

الهاتف مصنوع من خامه البلاستيك.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

الهاتف يدعم شبكات اتصال حتي الجيل الرابع.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

شاشه الهاتف من نوع super amoled كما في هاتف سامسونج samsung galaxy s20 fe بمساحه 6.4 انش وتأتي بجوده 2400×1080 بكسل كما يدعم مساحه بكسلات تصل إلي 411 بكسل وتدعم طبقه حماية من نوع corning gorilla glass جيل ثالث وتدعم أيضا خاصيه always on display لعرض الإشعارات وتتميز بأبعاد 20:9 كما تدعم أيضا dark mode لتحويل النظام إلي اللون الأسود وتحتل نسبه 90.8 من واجه الشاشة.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم اربع كاميرات بارزين عن ظهر الهاتف الأولي بدقه 64 ميجا بكسل وهي الكاميرا ألأساسيه والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والخاصة بالتصوير الواسع والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل وتدعم أيضا فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقه 32 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم ذاكره 128 جيجا و 8 جيجا ذاكره عشوائية.

الهاتف يدعم منفذ كارت ميموري لزيادة مساحه التخزين.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snapdragon 720g بتكنولوجيا 8 نانو كما في سامسونج samsung galaxy a02s بالإضافة إلي معالج رسومي اخر من نوع adreno 618.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصوت عن الضوضاء مثل هاتف.

الهاتف يدعم سماعات خارجيه استريو.

الهاتف يدعم بصمه اصبع مدمجه بالشاشة بالإضافة إلي بصمه الوجه.

الهاتف يدعم بطاريه بسعة 4500 ملي أمبير كما يدعم شاحن بقوه 65 وآت.

ألوان الهاتف اللون الفضي واللون الأزرق.

محتويات ريلمي realme 7 pro

أعلنت شركه ريلمي عن محتويات ومشملات الهاتف التي تأتي مع في العلبة وهي:

هاتف ريلمي realme 7 pro.

طبقه حماية للشاشه.

راس شاحن بقوه 65 وآت.

كتاب دليل المستخدم.

الضمان الخاص بالهاتف.

جراب لحماية ظهر الهاتف.

سعر ريلمي realme 7 pro

أعلنت شركه ريلمي عان هاتف ريلمي realme 7 pro كما أعلنت عن سعره أيضا عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي للنسخه 128 جيجا و 8 جيجا رام بسعر 1335 ريال سعودي ما يعادل بالمصري 6000 جنيه مصري.