نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة طعام وأسعار مطعم شيزان الهندي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قائمة طعام مطعم شيزان الهندي بالسعودية، يعتبر مطعم شيزان الهندي الموجود بالسعودية واحد من أقدم المطاعم الهندية في السعودية إذ أنه له تاريخ طويل في السعودية يشتهر بتقديم ألذ الأكلات الهندية المتنوعة الشهية، ويلقى المطعم إقبال العديد من الزائرين له لذلك له العديد من الفروع في مناطق مختلفة من المملكة العربية، يمكن طلب الطعام بأي وقت من الفرع القريب من المنزل ليصلك الطعام فورًا. فروع مطعم شيزان الهندي جدة الكورنيش بشارع محيي الدين ناظر.

الفيصلية بطريق الأمير سعود الفيصل.

الشاطئ بطريق الملك عبد العزيز العام.

الحمراء بشارع المنصورة.

صاري السلامة.

مطعم شيزان اكسبريس بحي النهضة على طريق الأمير سلطان. الرياض العليا بشارع وادي الطيري وراء مكتبة الملك فهد. الدمام بشارع الخليج العام الحمراء بجانب سما ديرتي. منيو مطعم شيزان الهندي السعودي ركن أطباق الدجاج دجاج كورما سعره 50 ريال.

دجاج جابوري سعره 49 ريال.

دجاج جالفريزي سعره 50 ريال.

دجاج دمكا مرق سعره 61 ريال.

دجاج مكهاني سعره 59 ريال.

دجاج تكا ماسالا سعره 59 ريال.

دجاج ماسالا سعره 49 ريال.

دجاج 65 سعره 61 ريال.

دجاج كراهي سعره 56 ريال.

دجاج وندالو سعره 49 ريال. ركن أطباق اللحم لحم كراهي سعره 55 ريال.

لحم كورمة سعره 52 ريال.

لحم ماسالا سعره 51 ريال.

اتشار جوشت سعره 55 ريال.

لحم نلجري سعره 55 ريال. ركن مشويات بالفحم في التندور شيزان جنحا سبيشال سعره 70 ريال.

لحم تكا سعره 47 ريال.

دجاج تندوري سعره 20 ريال.

كباب لحم سعره 36 ريال.

سمك تكا سعره 53 ريال.

مشويات منوعة سعرها 64 ريال.

دجاج تكا سعره 44 ريال. ركن الأطباق النباتية خضار كورما سعره 37 ريال.

خضار منوع بالكاري سعره 37 ريال.

بومباي ألو سعره 36 ريال.

ألو ماتير سعره 36 ريال.

بازلاء خضراء ماسالا سعرها 36 ريال.

عدس أو دال سعره 35 ريال. ركن السلطات سلطة مشكلة سعرها 18 ريال.

سلطة كتشومر سعرها 17 ريال.

سلطة بصل سعرها 16 ريال. X إقرأ أيضاً: مطعم دارين السعودي ومنيو المطعم وفروعه في السعودية

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