نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن موعد اختبارات الرخص المهنية للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اختبارات الرخص المهنية للمعلمين، الرخصة المهنية تصدر لفئات كبيرة لمن في القطاع التعليمي سواء كان ممارسًا للمهنة أو خبيرًا في المهنة أو متقدمًا للمهنة، ولجميع الحاصلين على درجة البكالوريوس التعليمية وما فوقها من درجات تعليمية أخرى، وكذلك للأشخاص الذين يرغبون في التقدم ليصبحوا معلمين وذلك لمن تخرجوا من الرجال والنساء، وأيضًا للمعلمين المتواجدين على رأس العمل، بالإضافة إلى أن رخصة معلم تصدر لجميع المعلمات والمعلمين المزاولين لمهنة التعليم وذلك في حالة نفاذ اللائحة للأفراد الحاملين للمؤهل دون الجامعي، وجاء ذلك وفق ما وضحته هيئة تقويم التدريب والتعليم.

هيئة تقويم التدريب والتعليم

قامت هيئة تقويم التدريب والتعليم بالتوضيح أن الدور الفعلي لها يقف عند إصدار الرخص المهنية للفئات المستحقة من المعلمين والملعمات، إذ أنها لا دخل لها بالقرار الذي تحدده وزارة التعليم السعودية للأفراد الذين لم يتمكنوا من تخطي اختبارات الرخص المهنية.

والجدير بالذكر أن عدد المعلمين والمعلمات المتقدمين لإجراء اختبارات الرخص المهنية عدد كبير من المعلمين، منهم 50 ألف معلم ومعلمة تمكنوا من تخطي اختبار الكفايات وهو واحد من اختبارات الرخص المهنية، وتلك الفئة من المفترض أن تقوم بدفع 100 ريال سعودي حتى يتم الحصول على الرخصة المهنية، وعلى الفئات المتبقية أن تقوم بدخول جميع الاختبارات لحوالي السنوات الأربع القادمة.

وفي لقاء تليفزيوني على واحدة من القنوات التليفزيونية قام الدكتور محمد الدريس وهو المشرف العام إدارة الرخص المهنية لتقويم التعليم والتدريب، أوضح بأن الرخصة المهنية للمعلمات والمعلمين يرتبط بالعلاوة السنوية الدائمة، ولكن رغم ذلك أوضح أن هيئة التقويم والتدريب ليس لها علاقة بذلك بل أنها وزارة التربية والتعليم.

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية

وتم تحديد موعد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات على أن تكون بيوم 6 من شهر ديسمبر القادم وذلك لمن قاموا بتخطي اختبارات الكفايات، والفترة من الخامس عشر حتى الثامن والعشرين من ديسمبر هي فترة مفتوحة للتسجيل لباقي المعلمين، ويوم 23 يناير لعام 2021 هو موعد الاختبار التخصصي، ويوم 20 مارس هو موعد الاختبار التربوي العام، وبيوم 30 من شهر مايو لعام 2021 هو يوم إعلان نتائج الرخصة المهنية.