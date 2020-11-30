نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط شانجان CS35 بلس ليمتد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض تقسيط شانجان CS35 بلس ليمتد 2021 من أكثر العروض جاذبية في السوق السعودي فهذه السيارة لها تاريخ طويل من الخدمة الشاقة مع العلامة الصينية الشهيرة شانجان التي اكتسبت المزيد من الثقة والرضا من المستهلك السعودي الذي ظل لفترة طويلة من الزمن متخوفًا من السيارات الصينية لكن عادة شانجان لتؤكد له أنه بالإمكان الوثوق بها من خلال ما توفره من إمكانيات عالية وسعر معقول ومزايا متعددة فيما يتعلق بالسلامة والأمان والترفيه على حد سواء.

مواصفات شانجان CS35 بلس ليمتد 2021

بالرغم من أنها سيارة دفع رباعي إلا أن شانجان سي اس 35 ليمتد موديل 2021 تجعلك تشعر وكأنك تقود سيارة دفع رباعي على حد وصف من قام بتجربة السيارة حيث تأتي بالمواصفات التالية :

مواصفات محرك شانجان CS35 بلس ليمتد 2021

سعة المحرك : 1.4 لتر تيربو – GDI

ناقل حركة : اوتوماتيك 7 سرعات

نوع الدفع : دفع أمامي

انماط القيادة ( اقتصادي- رياضي- ثلوج )

عدد الصمامات : 16 صماماً

أقصى قوة : 156 حصانا.

العزم الأقصى يصل إلى : 260 نيوتن المواصفات الخارجية أضواء ساطعة خلال النهار LED. مصابيح أمامية LED. فوانيس ضباب. حساسات خلفية للمساعدة في ركن السيارة. فتحة سقف كهربائية مانعة التسرب تعمل بلمسة واحدة. مرايا جانبية كهربائية. أضواء خلفية LED م. جناح خلفي. سقف بانوراما. شانجان CS35 بلس من الداخل من الداخل سوف تندهش بنعومة تنجيد المقاعد الجلد الفاخر مع إمكانية تعديل حركة مقعد السائق كهربائيا في حين يتم تعديل حركة مقعد الراكب الأمامي يدويا. كما أن السيارة مزودة بشاشة وسائط قياس 10 إنش مع نظام ملاحة، وكاميرا دائرية 360 درجة مع نظام التحذير للاصطدام من الأمام فضلًا عن نظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات (HSA).

سعر شانجان CS35 بلس ليمتد 2021

يبلغ سعر شانجان CS35 بلس ليمتد 2021 بدون ضريبة القيمة المضافة حوالي 60 ألف ريال في السعودية.

بينما يبلغ سعر شانجان CS35 بلس ليمتد 2021 في السعودية شامل الضريبة المضافة حوالي 69 ألف ريال.

عروض تقسيط شانجان CS35 بلس ليمتد 2021

يمكن الحصول على أفضل عروض تقسيط شانجان CS35 بلس ليمتد 2021 من خلال تقسيط السيارات في بنك الإنماء أو يمكنك الحصول على قرض السيارة من مصرف الراجحي بخطوات سهلة وبسيطة بشرط أن تلبي الشروط الأساسية التي يتطلبها شراء سيارة بالتقسيط أو متطلبات تقسيط السيارات في السعودية.