تجديد رخصة القيادة إلكترونياً عن طريق أبشر الإلكترونية في السعودية

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عمر شويل - جدة تجديد رخصة القيادة إلكترونياً عن طريق أبشر ، يمكن تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد الكثير من الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية، وهذا وفقاً للدراسات المقدمة من قبل الحكومة السعودية للوصول إلى رؤية المملكة لعام 2030، ومن خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح كيفية تجديد رخصة القيادة في خدمة المرور من خلال منصة أبشر في السعودية 2020.

تجديد رخصة القيادة إلكترونياً عن طريق أبشر

طريقة تجديد رخصة القيادة من أبشر الإلكترونية يمكن تجديد رخصة القيادة عن طريق أبشر في المملكة العربية السعودية من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لمنصة أبشر الإلكترونية ، وبعد ذلك يتم التواصل من خلال الموقع.

يمكن تجديد رخصة القيادة عن طريق أبشر في المملكة العربية السعودية من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع ، وبعد ذلك يتم التواصل من خلال الموقع. وبالتالي التواصل مع الخدمات الإلكترونية.

ثم نقوم بالضغط على خانة خدماتي.

وبعد ذلك الضغط على خانة خدمات.

وبعد ذلك يتم الضغط على خانة المرور.

ومنها إلى خانة تجديد رخصة القيادة.

وبعد ذلك سوف يتم تجديد رخصة القيادة في حالة توافي جميع الشروط المطلوبة من حيث تسديد قيمة الرسوم المطلوبة لتجديد الرخصة.

وكذلك تقديم الفحص الطبي لتجديد الرخصة، حيث يجب القيام بإجراءات الفحص الطبي ودفع الرسوم الخاصة بالكشف الطبي التي تم تحديدها بقيمة ثمانون ريال سعودي، ويمكن القيام بالكشف الطبي من خلال التوجه لأحد المستشفيات والمراكز الخاصة بإدارة المرور في المملكة العربية السعودية.

وبهذه الطريقة يكون تم الانتهاء من جميع خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونياً عن طريق أبشر في المملكة العربية السعودية.

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هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تقوم بها منصة أبشر الإلكترونية، وتعمل من خلال هذه المنصة مواصلة كافة الخدمات الخاصة بالمركبات في المملكة العربية السعودية، مثل خدمة تجديد رخصة القيادة، وخدمة مبايعة المركبات، وخدمة تجديد رخصة السير، وخدمة الاستعلام عن المركبات المحجوزة، وخدمة وثيقة التأمين على المركبة، وخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، وخدمة صلاحية التأمين على المركبة، وخدمة تفاويض المركبة، وبهذا نكون انتهينا من تقديم كل ما يخص تجديد رخصة القيادة إلكترونيا عن طريق أبشر في المملكة العربية السعودية لعام 2020.