نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن إعفاء من بنك التسليف 1442 الإلكتروني برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التسليف، يعتبر بنك التسليف التابع لبنك التنمية الاجتماعية من أهم هذه البنوك التي تعمل علي تقديم قروض مسيرة وبدون فوائد وطويلة الأجل، حيث يقدم بنك التسليف مجموعة عن الخدمات جديدة التي ينتظرها جميع المواطنين السعوديين وتتمثل هذه الخدمة في إمكانية عن باقي أقساط القروض بشكل إلكتروني التي يقدمها الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية دون الحاجة للذهاب إلي البنك، ويقدم هذا البنك التسليف بتقديم خدمة التقسيط بدون فرد أي فوائد علي المبلغ الزائد التي يتم إعفائها للمواطنين السعوديين، حيث يعمل بنك التسليف علي تطوير كافة الخدمات الإلكترونية من أجل تقديم أفضل خدمة لعملاء البنك بشكل مستمر للمواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

شروط إعفاء بنك التسليف

يقدم بنك التسليف مجموعة من الخدمات الجديدة التي ينتظرها جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر بنك التسليف هو واحد من ضمن البنوك التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي في المملكة السعودية، يجب توافر بعض الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة من بنك التسليف:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون عمر المتقدم للطلب لا يقل عن 25 عام، ولا يزيد عن 55 عام. يجب أن يلزم تسديد القرض لمدة لا يزيد عن خمس سنوات أقساط شهرية. تقديم الضمانات والمستندات والوثائق المطلوبة التي توضح عدم إمكانية لسداد الأقساط الشهري.

خطوات الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف

هناك مجموعة من الضوابط والأحكام التي يتحكم في صرف قروض بنك التسليف، هناك بعض الخطوات التي يجب عليك أن تقوم بها، وتستطيع اتباعها لمعرفة الأقساط المتبقية الخاصة وقيمة المبلغ المدفوع وكشف الحساب المتعلق، والخطوات كما يلي:

الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي من بنك التسليف وكتابة رقم الهوية وكلمة السر، لخدمة حساب بنك التسليف بعد ذلك الضغط علي تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم الدخول للموقع الرئيسي عليك بالنقر علي قرض سابق حتي تتمكن للوصول للمعلومات وسوف تنتقل لاختيار القرض.

تقديم المستندات والأوراق المطلوبة التي توضح عدم إمكانية لسداد الأقساط الشهري.

تقديم إثبات بالحالة المالية للمواطن وإرفاق كارت العائلة وصورة تقارير طبي.

يمكن الاستعلام عن طلب الإعفاء بعد تقديمه من خلال موقع وزارة المالية التي قمت بسدادها والقيمة الفعلية.