نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع قرض بدون كفيل بفترات سداد حتى 5 سنوات من شركة مرابحة مرنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع قرض بدون كفيل يعتبر من أهم الحلول التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للأفراد وذلك بغرض التأجير المنتهى بالتمليك بهدف تحقيق الاحتياجات الشرائية للعميل لشراء سيارة الأحلام أو شراء أي سلعة تأجيرية كالآت أو معدات لأصحاب المنشآت، حيث تتيح الشركة للعملاء إمكانية الحصول على القرض الفوري من خلال إجراءات سهلة وميسرة ومتطلبات سهلة لجميع العملاء للحصول بالإضافة إلى سرعة في تنفيذ طلب القرض الشخصي،وتأتي شركة مرابحة مرنة ممن أوائل الشركات التي أدركت أهمية توفير التمويل الإسلامي للعملاء في المملكة وقد حققت الشركة ذلك من خلال تقديم عروض تمويلية مميزة ومتنوعة لجميع العملاء من كافة الشرائح الأقتصادية داخل المملكة العربية السعودية.

أسرع قرض بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة قرض شخصي فوري بدون كفيل بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة تناسب جميع الإلتزامات المالية للعميل،كما تتيح الشركة للعملاء إمكانية الحصول على أسرع قرض بدون كفيل من خلال متطلبات بسيطة وسهلة لجميع العملاء، وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقديم على طلب القرض الشخصي بدون كفيل المتاح لدي الشركة.

قرض شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. لا يحتاج هذا القرض المتاح لدي شركة مرابحة مرنة إلى وجود كفيل أو ضامن. فترات سداد مرنه ومريحة وأقساط ميسرة حتى 60 شهر. تتيح الشركة للعملاء فرصة الحصول على التمويل من خلال إجراءات سريعة. دفعات ميسرة. تتيح شركة مرابحة مرنة للعملاء من خلال القرض الفوري فرصة شراء السيارة من جميع الوكالات والمعارض داخل المملكة العربية السعودية. تمويل سريع متاح للسعوديين والمقيمين ايضاََ.

شروط التقديم بطلب المنتج من شركة مرابحة مرنة

يشترط أن يكون الشخص المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. الراتب الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي. إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص يجب ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال سعودي. مدة الخدمة في العمل للعاملين في القطاع الحكومي يشترط ألا تقل عن شهر واحد. إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الخاص فيشترط ألا تقل عن 12 شهر.

رابط التقديم على طلب التمويل والوثائق المطلوبة

ومن خلال موقع شركة مرابحة مرنة على الإنترنت يمكن للعميل السعودى والمقيم أيضاً التقديم على طلب الحصول على قرض فوري بدون كفيل وبالتقسيط حتى 60 شهر من خلال رابط تمويل شركة مرابحة مرنة وتعبئة طلب القرض بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل.