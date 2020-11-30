نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إرسال معروض الديوان الي الملك سلمان لطلب مبلغ مالي أوإسقاط قرض البنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح في وقتنا الحالي العديد من طرق المساعدة والدعم لجميع المواطنين السعوديين من جميع الفئات، حيث يعتبر الديوان الملكي من افضل وسائل المساعدة المتوفرة في المملكة العربية السعودية، وقد يتمكن جميع المواطنين بلا إثتثناء طلب أي مساعدة مالية أو اجتماعية من خلال إرسال رسالة نصية الي الديوان الملكي عبر البريد الممتاز تحتوي علي نوع المساعدة المطلوبة ولماذا تم إرسال الطلب الي الديوان الملكي، أو يمكن إرسال الرسالة عبر بوابة الديوان الملكي الإلكترونية، وقد تم إطلاق البوابة بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتوفير كافة طرق المساعدة والدعم للمواطن السعودي ومد لهم يد العون، فقد نقدم لكم من خلال موقعنا “موقع ثقفني” كيفية إرسال الصيغة الملكية الي الديوان الملكي السعودي لتتم المراجعة.

كيفية إرسال معروض الديوان الي الديوان الملكي السعودي

يتمكن أي مواطن سعودي من إرسال طلب مساعدة الي الديوان الملكي السعودي لتتم مراجعة الطلب في خلال 30 يوماُ ويتم إرساله الي الديوان الملكي في عدة خطوات تتم كالتالي:

قم بكتابة الخطاب مع مراعاة أن يكون الخطاب بطريقة نموذجية وتليق بسمو الملك سلمان وإرسالها إلي مكتب الديوان الملكي السعودي. كتابة اسم طالب المساعدة المالية ورقم الجوال الخاص به. يمكن إرسال الخطاب من خلال البريد الممتاز من خلال العنوان التالي: الهدأ 7636 الرياض 12911 أو يمكنك بمراسلة الموظفين العاملين بالديوان الملكي من خلال رقم الهاتف 8004000000، أو الرقم التالي 920022220 والحصول علي رقم البرقية، كما يمكن إرسالها عبر الموقع الرسمي الخاص بهم علي الإنترنت “بوابة الديوان الملكي”.

مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أهم وسائل الدعم في المملكة العربية السعودية حيث تقدم المؤسسة سكن أو سياره مجانيه للمواطنين السعوديين المحتاجين لذلك وفق ضوابط وشروط معينه قامت بتحديدها المؤسسة يجب توافرها قبل التقديم وأهم هذه الشروط ألا يزيد الراتب الشهري الخاص بالمتقدم عن ثلاثة ألاف ريال سعودي وألا يملك أي عقار سكني أو سيارة، كما يجب ألا يكون الشخص قد حصل على مساعدات من أي جهة أخرى من الجهات التي تدعم المواطن السعودي.