طريقة ضمان استمرارية تفعيل حساب مواطن

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عمر شويل - جدة ضمان استمرارية تفعيل حساب مواطن، نشر حساب مواطن مؤخرًا بيان يوضح ضرورة وأهمية تحديث البيانات الشخصية للفرد بمجرد حدوث أي تغيير وذلك في مدة أقصاها 15 يوم وذلك لكي يضمن الفرد استمرارية حصوله على الدعم، كما أنه أوضح طريقة ضمان استمرارية حساب مواطن أيضًا.

ضوابط حساب مواطن

قام حساب مواطن بتوضيح الشروط الجديدة والضوابط للأفراد المسجلين بحساب مواطن، وكذلك أوضح أن التسجيل بالبرنامج لمستفيدي الدعم الجدد تم إيقافه من بعد صرف الدورة رقم 28 بشهر مارس، وكذلك تم تحديد قيمة الحد الأعلى للاستحقاق، كما أنه ألزم الأشخاص المستقلين بضرورة إرفاق ما يثبت استقلالية الفرد مثل امتلاك المسكن لمن هم أكبر من 18 عام وذلك من خلال إما:

عقد ملكية المسكن.

عقد الإيجار للمسكن من المالك.

ما يثبت السكن بالمدينة الجامعية أو الكلية العسكرية والمعاهد.

شروط الاستحقاق في حساب مواطن

كما أنه هناك بعض الشروط الواجب توافرها لمن يريد التسجيل في حساب مواطن وهي:

على المتقدم أن تكون جنسيته سعودي فقط، ويتم استثناء الابنة والابن والزوج أو الزوجة الغير سعوديين بالإضافة لمن يحملوا بطاقة التنقل.

كذلك على ذلك الشخص أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم، وألا تكون مدة إقامته الأخيرة بخارج المملكة أكثر من تسعين يومًا وذلك في خلال الأشهر 12 الماضية.

كما أن على الفرد ألا يكون له سابقة قانونية في السجون أو أماكن الإيواء الحكومية.

استقبال طلبات الاعتراض لحساب مواطن

وكذلك أعلن حساب مواطن عن البدء في استقبال جميع طلبات الاعتراض على جميع مبالغ الاستحقاق بالدعم للدفعة رقم 36، ويتم ذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لموقع حساب مواطن والتسجيل بها، والجدير بالذكر أن حساب مواطن قام بإيداع مبلغ 1.8 ريال سعودي وذلك للدفعة رقم 36 الحالية لشهر نوفمبر وذلك لعدد 10.6 مليون فرد مستفيد.