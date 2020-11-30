- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة تحديد المواعيد من خلال منصة أبشر، بعد الاحترازات الوقائية الجديدة والمشددة لوقاية المواطنين من التعرض لعدوى كورونا، أصبح جزء كبير من الخدمات في المملكة العربية السعودية يتم بشكل إلكتروني أي لا حاجة للذهاب لمكاتب الهيئات الحكومية المختصة لتنفيذ أي خدمة يريدها المواطن، والجدير بالذكر أن تلك الخطوة الجديدة كان لها تأثير كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، إذ أن الاختلاط والتجمعات والأماكن المزدحمة قلت بشكل كبير، مما ساعد في تحجيم انتشار فيروس كورونا، وجاء من ضمن تلك الخدمات الإلكترونية هو تحديد مواعيد المرور إلكترونيًا من خلال خدمة أبشر، حيث أوضح المرور السعودي في بيانه مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابه الرسمي بأنه يجب على مالكي المركبات بضرورة تحديد موعد مناسب لحجزه لكي يقوم بتحديد رخصته أو ما يريد بشأن مركبته.
طريقة حجز موعد في المرور إلكترونيًا
أوضح المرور السعودي أنه يمكن من خلال منصة أبشر الإلكترونية أن يقوم المواطن بحجز موعد جديد مناسب له، من خلال اتباع الخطوات التالية على أن يبادر المواطن بسرعة تحديد الموعد حتى لا يعرض نفسه لأي تساؤلات لاحقًا وهي:
- زيارة موقع منصة أبشر الإلكتروني في البداية.
- وبعد ذلك يقوم الفرد باختيار خدمة أبشر للأفراد.
- تظهر صفحة جديدة تتطلب من الفرد إدخال بياناته الشخصية من الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف وكلمة المرور، يجب أن يتم إدخالها كاملةً بدون أي خطأ.
- سيتم إرسال رمز تحقق لرقم هاتفك، بمجرد وصوله يتم كتابته في مربع رمز التحقق.
- وبعدها سيقوم بالانتقال لصفحة جديدة نختر منها تبويب المزيد، ومنه نقوم باختيار تبويب المرور ومنه نتجه إلى المواعيد.
- يطلب منك الموقع أن تقوم بتحديد سبب اختيارك للموعد، والمنطقة التي ستتجه إليها، وبعدها يضغط الفرد على التالي.
- ويجب قراءة التعليمات الموضحة بعناية وبعدها قم باختيار تبويب تأكيد على الموعد.
- سيظهر من هنا صفحة تؤكد لحجزك للموعد المختار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.