نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبارات الرخصة المهنية⁩ للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديد المواعيد من خلال منصة أبشر، بعد الاحترازات الوقائية الجديدة والمشددة لوقاية المواطنين من التعرض لعدوى كورونا، أصبح جزء كبير من الخدمات في المملكة العربية السعودية يتم بشكل إلكتروني أي لا حاجة للذهاب لمكاتب الهيئات الحكومية المختصة لتنفيذ أي خدمة يريدها المواطن، والجدير بالذكر أن تلك الخطوة الجديدة كان لها تأثير كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، إذ أن الاختلاط والتجمعات والأماكن المزدحمة قلت بشكل كبير، مما ساعد في تحجيم انتشار فيروس كورونا، وجاء من ضمن تلك الخدمات الإلكترونية هو تحديد مواعيد المرور إلكترونيًا من خلال خدمة أبشر، حيث أوضح المرور السعودي في بيانه مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابه الرسمي بأنه يجب على مالكي المركبات بضرورة تحديد موعد مناسب لحجزه لكي يقوم بتحديد رخصته أو ما يريد بشأن مركبته.

طريقة حجز موعد في المرور إلكترونيًا

أوضح المرور السعودي أنه يمكن من خلال منصة أبشر الإلكترونية أن يقوم المواطن بحجز موعد جديد مناسب له، من خلال اتباع الخطوات التالية على أن يبادر المواطن بسرعة تحديد الموعد حتى لا يعرض نفسه لأي تساؤلات لاحقًا وهي: