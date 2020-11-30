نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشراء من خلال تطبيق البيك السعودى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق البيك السعودي، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بداية من فترة اجتياح فيروس كورونا المستجد المملكة العربية السعودية، والتى تتمثل فى الحد من التكدس والازدحام والاختلاط، لأن فى ذلك تعد فرصة ملائمة لانتشار العدوى، هذا ما دفع العديد من المطاعم تماشيا لتقديم خدماته وطلباته، عن طريق الطلب الكترونيا، ومن أشهر المطاعم في المملكة العربية السعودية مطعم البيك التي قامت بعمل تطبيق يسمح لرواد المطعم ومحبى أكلاته بطلب كل ما يحبونه وما يقدمه المطعم، والدفع قبل الوصول إلى المطعم، كل ذلك بشكل إلكتروني، ومن ثم لن ينتظر أمام المطعم لتجهيز طلبه، وإنما سيجد طلبه جاهزًا للستهلك حال وصوله إلى المطعم، وذلك باستخدام تطبيق يسمى تطبيق البيك.

تطبيق البيك

تطبيق البيك، هو تطبيق قام بعمله مطعم البيك السعودي، يسمح ك هذا التطبيق للشخص الراغب الحصول على أكلات ولكن مع أن المطعم الشهير طلب ما يحب من الأطعمة والدفع قبل الوصول إلى المطعم، كل ذلك بشكل إليكترونى، وعند الوصول المطعم سيجد الطالب ما طلبه من الوحبات، جاهزًا وفى انتظاره، حرصا على الوقت، وتيسير عليه، ومنعا الاختلاط والتكدس.، وجدير بالذكر أن تطبيق البيك لا يتيح للعملاء خدمة توصيل الطلبات إلى المنزل، فقط يمكن إستخدامه فى حجز الطلبات ودفع قيمتها إليكترونيا، فإذا ما أراد العميل خدمة توصيل للمنزل، فعليه استخدام تطبيقات المطاعم الأخرى.

طريقة الشراء باستخدام تطبيق البيك

عليك تحميل التطبيق على الآيفون أو الأندرويد الخاص بك.

بالدخول على التطبيق، عليك الضغط على كلمة اطلب الآن.

على العميل اختيار فرع المطعم الأقرب إليك.

الدخول على قائمة الاطعمة، واختيار ما يرغب منها.

اضغط على قائمة التسويق، ومن ثم ستظهر لك أسعار الطلبات.

ومن ثم ستظهر لك فرع الاستعلام بعد تحديدة، وعلى العميل اختيار طريقة الدفع، ويمكنه الحصول على الكود.

ومن ثم يمكن الدفع إلكترونيا من خلال استخدام البطاقة الائتمانية، أو الدفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي.

وفى حالة تأكيد الطلب برغبة العميل بالدفع في أحد فروع مطعم البيك، سترسل له رسالة نصية على الهاتف الخاص به، أو على البريد الإلكتروني به كود رقمي، وباستخدام هذا الكود عند فروع أحد المطعم ستجد جهاز خدمة ذاتيه يقوم بطباعة الفاتورة الخاصة بك، والدفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي.