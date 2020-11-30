نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم في السعودية وتقرير متى ينخفض وسعر الذهب المستعمل البيع والشراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب اليوم في السعودية 30 نوفمبر 2020 تشهد زيادة ضمن موضوعات البحث اليومية التي تهم السعوديين وغيرهم في بلدان العالم، حيث أن الذهب ليس فقط للاستخدام الشخصي للنساء للتحلي به، بل كذلك يُعد الذهب ضمن المدخرات التي يجب معرفة سعره يومياً لمتابعة حركة البيع والشراء، ومتى ينخفض سعر الذهب حتى تستطيع البيع حينها باعتباره عملة تجارية للتربح منه، ومتى تشتري الذهب ؟ جميعها تساؤلات تدور في ذهن المهتمين بالمعدن الأصفر النفيس، والذي يتأثر سعر الذهب تبعاً لكثير من المتغيرات، من ذلك تأثره بسعر الدولار، وسعر برميل النفط في السوق العالمي، كما نبين لزوار موقع ثقفني سعر الذهب المستعمل للبيع والشراء لهذا اليوم وأسعار الذهب الجديد بالمصنعية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية 28 نوفمبر 2020

تقرير سعر الذهب اليوم في السعودية الموافق 28 نوفمبر 2020 والمحدث لحظي للأسعار، وفق الجدول التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, November 30, 2020 11:41 PM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 214.32 ريال $57.14 سعر الذهب عيار 22 196.46 ريال $52.38 اسعار الذهب عيار 21 187.54 ريال $50.00 اسعار الذهب عيار 18 160.75 ريال $42.86 سعر الذهب عيار 14 125.02 ريال $33.33 سعر الذهب عيار 12 107.16 ريال $28.57 اسعار أوقية الذهب 6,665 ريال $1,777 اسعار جنيه الذهب 1,500 ريال $400.00 اسعار كيلو الذهب 214,323 ريال $57,141

يحتوي الجدول على متوسط سعر أعيرة الذهب بأسواق المال في السعودية بعملة الريال السعودي، والدولار الأمريكي، وكذلك متضمن سعر أوقية الذهب والجنيه وكيلو الذهب مع تحديث لحظي لما يطرأ على السعر من تغييرات بين الحين والآخر.

متوسط سعر الذهب في السعودية الأيام السابقة

من خلال متابعة موقع ثقفني لأسعار المعدن الأصفر في السعودية فقد تلاحظ انخفاض بسيط في سعر الذهب اليوم عن أمس الأحد 29 نوفمبر 2020 وهذا بيان متوسط أسعار الذهب في السعودية في محلات الصاغة دون اشتماله على سعر المصنعية التي تختلف من محل لآخر، ولكن في المتوسط فإن سعر المصنعية لجرام الذهب هي 10 ريال سعودي.

متى ينخفض سعر الذهب في السعودية

اسعار المعدن الأصفر يختلف بين الزيادة والنقصان تبعاً لعدد من العوامل، ولابد من الدخول على البورصة السعودية لمعرفة تداول السوق المالية، حيث ينخفض سعر الذهب في السعودية تبعاً لما لاحظه الاقتصاديون من عوامل تؤدي إلى تغيير اسعار الذهب، ومن العوامل المؤثرة:

تبين أنه في حالة الإقبال على اسهم أرامكو وارتفاع برميل النقط، توجد علاقة عكسية ويؤدي إلى تراجع اسعار الذهب محلياً في المملكة.

ارتفاع الأسهم الأمريكية والعالمية في الأسواق العالمية، يؤدي إلى كثرة بيع الذهب للحصول على السيولة، مما يكون سببا في انخفاض سعر الذهب.

أسعار المعدن الأصفر تتأثر تبعاً للإقبال على شراء العقارات، مما يقل معه الإقبال على شراء الذهب لتوافر السيولة للعقارات، وبذلك ينخفض سعر الذهب.

يتأثر سعر الذهب في السعودية والسواق العالمية تبعاً لسعر الذهب العالمي، وقيمة الدولار.

في حالة تراجع الإقبال على شراء الذهب مما يتأثر معه اسعار الذهب في السعودية تبعاً لحركة البيع والشراء في السوق المحلية.

يتأثر سعر الذهب تبعاً لما يوجد من أحداث جارية عالمية سواء بالزيادة أو الانخفاض نتيجة لسعر التداول في البورصة السعودية.

اسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية

تشتهر المملكة العربية السعودية بالذهب عيار 24 جرام، وبها الكثير من مناجم الذهب، كما يقبل النساء على المعدن الأصفر لاستخدامه في الحُلي، وامتيازه بخفة وزنه وسهولة استخدامه يستخدمه البعض ضمن أعمال التجارة، لذلك هناك من يريد معرفة ما هو سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية، وكذلك ما هو سعر شراء الذهب المستعمل في السعودية، لمعرفة الاختلاف بين اسعار الذهب اليوم في السعودية الجديد والمستعمل.

بيان سعر شراء الصائغ الذهب المُستعمل في السعودية اليوم 30 نوفمبر 2020

ذهب عيار 24 : السعر ما بين (209-210) ريال سعودي.

ذهب عيار 22: السعر ما بين (189-192) ريال سعودي.

ذهب عيار 21: السعر ما بين (180-182) ريال سعودي.

ذهب عيار 18: السعر ما بين (151-153) ريال سعودي.

بيان سعر بيع الذهب المُستعمل في السعودية اليوم 30 نوفمبر 2020

يوجد بالمملكة العربية السعودية محال صاغة مخصصة في شراء الذهب المستعمل، والذي يتم تسميته باسم “الذهب القديم- أو الذهب الكسر”، وتكون المصنعية أقل من الذهب الجديد:

عيار 24 : السعر ما بين (225-235) ريال.

عيار 22: ما بين (205-215) ريال.

ذهب عيار 21: السعر الجرام ما بين (195-205) ريال .

ذهب عيار 18: السعر ما بين (165-175) ريال.

ملخص أسعار سبائك الذهب في السعودية

السبائك الذهبية في السعودية تختلف في سعرها بحسب حجمها، وحالة الطلب العالمية داخل أسواق الذهب، ومن هذه السبائك (سبيكة الذهب 50 جرام) والتي تستخدم للادخار والاستثمار، وبيان اسعار السبائك هي:

سعر سبيكة 100 جرام = 22100 ريال سعودي

سعر سبيكة 50 جرام = 11050 ريال سعودي.

سبيكة زنة 20 جرام= 4420 ريال سعودي

سبيكة زنة 10 جرام= 2210 ريال سعودي

سبيكة زنة 5 جرام= 1105 ريال سعودي

متابعة حصرية من موقع ثقفني حول أسعار الذهب اليوم في السعودية وتحديث لحظي لأسعار المعدن الأصفر، من خلال جدول الأسعار المحدد فيه التاريخ والتوقيت، مع بيان اسباب انخفاض سعر الذهب، وسعر الذهب المستعمل في البيع والشراء داخل المملكة العربية السعودية