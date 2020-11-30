رقي الفكر للاستشارات بصامطة يحتفي بيوم الطفل العالمي

دوت الخليج – جواهر محمد

احتفى مركز رقي الفكر للاستشارات والإرشاد الأسري بصامطة بيوم الطفل العالمي وذلك يوم الخميس الموافق 1442/4/11هـ و لمدة ثلاثة أيام ، وذلك بحضور عدد من الأطفال وأمهاتهم.

افتتحت الفعالية المستشارة النفسية غادة شوعي ضيفة المركز طيلة أيام الفعالية بكلمة عن حقوق الطفل وواجباته والتي قدمت من خلالها الاستشارات لعملاء المركز برسوم مخفضة بهذه المناسبة ، حيث تعد المستشارة غادة من الكفاءات في مجالها وهي إخصائية نفسية وتعديل سلوك الأطفال والمراهقة.

وكما شملت الفعاليات عدة فقرات هادفة منها الأناشيد والمسابقات والإلقاء من قبل الأطفال والأركان المصاحبة الأخرى وتم توزيع الجوائز عليهم ايضاً.

وذكرت المستشارة الأسرية ورئيس مجلس إدارة المركز رابعة الشعبي أن المركز أطلق عدد من البرامج التدريبية والتثقيفية لمختلف فئات المجتمع منها مجانية والبعض برسوم مخفضة مساهمة في تحقيق الأمن داخل الأسر الذي هو من أهم أهداف وزارة التنمية والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية .