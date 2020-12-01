كيف اعرف رقم حسابي في بنك الراجحي 1442 بطريقة سهلة وسريعه

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عمر شويل - جدة كيف اعرف رقم حسابي في بنك الراجحي، بطرق سهلة وضعها مصرف الراجحي للعملاء، من السهل جدا الحصول على رقم الحساب من بنك الراجحي، حيث يحتاج الكثير من الأشخاص رقم الحساب الخاص لأجراء بعض من المعاملات البنكية، مثل الاستقبال والإرسال الحوالات البنكية وغيرها، فهناك طرق كثيرة لمعرفه الرقم الحساب الشخصي من البنك الرجحى

كيف اعرف حسابي في بنك الراجحي عن طريق النت

يمكنكم معرفة شروط التمويل الشخصي بنك الرياض في حال طلب الحصول علي تمويل من خلاله، وهذه طريقة من أسهل الطرق لمعرفه رقم الحساب في بنك الرجحى عبر الأنترنت من خلال الضغط على الرابط خدمة الأنترنت المصرفية للبنك الراجحي. ثم تباع التعليمات الأتية لنجاح عملية التسجيل، كما تظهر الخطوات في الصورة الأتية:

خطوات معرفة الحساب في البنك الراجحي

تأكد أولا بعد الضغط على الرابط السابق بأنه يوجد علامة القفل في المتصفح من أعلى.

ادخل فقط اسم المستخدم وبعدها كلمة السر إذا كنت قمت بالتسجيل في هذه الصفحة مسبقا.

إذا لم تكن قومت بالتسجيل من قبل أو نسيت كلمة السر، رجاءا اضغط على كلمة (التسجيل في الخدمة الإلكترونية) كما موضح في الصورة.

ولإكمال عملية التسجيل قم بوضع كل من (رقم بطاقة الصراف الألي و الرقم السرى للبطاقة و الرقم الحساب) في الخانات المخصصة لها ثم الضغط على كلمة الدخول.

ثم بإدخال كلمة السر المؤقتة والمراسلة لهاتفك المحمول.

رجاءا تأكد من رقم الهاتف الذي أدخلته في الصراف الألي متاح بجانبك.

بعد أتمام عملية تسجيل الدخول اضغط على كلمة (الحاسبات) من القائمة العلوية.

ثم ستجد رقم حسابك و المبالغ الموجودة بالحساب.

واذا ارت معرفة رقم الايبان الخاص بك، اضغط على كلمة (ظهر رقم الايبان) الموجودة على يسار الصفحة.

استخراج رقم الآيبان الراجحي برقم الهوية

للعلم أن كلمة ايبان IBAN هي كلمة مختصره باللغة الانجليزية، وتعنى بالعربي (الحساب البنكي الدولي) ولمعرفة رقم الآيبان الراجحي برقم الهوية، رجاءا الضغط على الرابط الحصول على رقم الآيبان ثم اتباع الخطوات التالية بكما موضح في الصورة:

بعد الضغط على الرابط.

قوم بالضغط على أيقونة (بنوك سعودية) كما موضح بالخطوة الأولي بالصورة.

قم باختيار مصرف الراجحي.

ثم أدخال رقم الحساب الخاص بك في الخانة المحددة.

ثم اخر خطوة وهى الضغط على أيقونة (الحصول على رقم الايبان).