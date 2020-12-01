نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر تحدد شروط وطريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر هي منصة للخدمات الإلكترونية عبارة عن بوابة إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية السعودية وتمكن المواطنين والمقيمين على أرض المملكة من إنهاء كافة المعاملات الإدارية مع مختلف القطاعات الإدارية بالمملكة إلكترونياً، ودون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الإدارات الحكومية المختلفة، للحصول على هذه الخدمات ويبلغ عدد المشتركين في بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية نحو 13 مليون مشترك وتقوم بتقديم أكثر من 200 خدمة إلكترونية بسرعة وكفاءة غير عادية وفي أقل وقت ممكن.

وتقدم بوابة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية مثل خدمات المرور، وتأشيرة الخروج والدخول، وأيضاً منها خدمة إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيا وهو ما سوف نستعرضه في السطور التالية، حيث سنوضح طريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيا عبر بوابة أبشر في ثلاث خطوات فقط، وأيضاً الشروط الواجب توافرها حتى يمكن إصدار سجل الأسرة للأمهات بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر.

طريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيا:-

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن طريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونياً، وذلك من خلال الحساب الخاص بالأم في منصة أبشر وذلك عبر مجموعة من الخطوات التالية:-

1- دخول الأم عبر حسابها في منصة أبشر ثم كتابة سجل الأسرة في محرك البحث السريع الخاص بالموقع.

2- أو الدخول عبر حسابها في منصة أبشر و اختيار تبويب خدمات ثم اختيار الأحوال المدنية.

3- اختيار إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

4- يمكن إيصال سجل الأسرة للأمهات عبر البريد السعودي من خلال العنوان الوطني.

الشروط المطلوب توافرها في المتقدمات للحصول على سجل الأسرة للأمهات:-

1- يجب أن تكون المتقدمة من إحدى ثلاث حالة (متزوجة، مطلقة، أرملة).

2- أن يكون لدي المتقدمة للحصول على سجل الأسرة للأمهات فرد واحد في الأسرة على الأقل.

3- أن تكون مسجلة في العنوان الوطني “واصل”.

وأشارت أبشر بأنه لن يتم إصدار سجل الأسرة للأمهات إلا إذا كان قد تم صدوره مسابقاً باستثناء الحالات الثلاث الآتية:-