خطوات التسجيل في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلكترونياً

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عمر شويل - جدة التسجيل في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتبر واحدة من ضمن المتطلبات التي يبحث عنها الكثير من طلاب الكليات الطبية والخريجين منها بالمملكة وذلك لأن يقومون بالحصول علي الوظائف التي يتم الإعلان عنها سنوياً، حيث يتم قبول الخريجين الحاصلون علي تقديرات مرتفعة في الكلية.

اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

تجري الهيئة الخاصة بالتخصصات الطبية في السعودية مجموعة من الاختبارات التي تتم سنوياً لطلاب الفرقة النهائية من كليات الطب والصيدلة والكليات الطبية وأيضاً خريجين هؤلاء الكليات، وذلك لأن عن طريق هذه الاختبارات يتم اختيار المتفوقون للعمل في القطاعات الصحية بالمملكة والمستشفيات الحكومية والخاصة ويتم الاختيار وفقاً لمعاير مزاولة المهنة التي تحددها الهيئة.

شروط التسجيل في اختبار التخصصات الطبية

وضعت الهيئة مجموعة من الشروط وذلك لأن يتمكن الخريج أو الطالب في الفرقة النهائية من التسجيل في هذه الاختبارات، وجاءت هذه الشروط في النحو التالي:

يشترط إن يكون المتقدم حاصل علي شهادة الطب أو الكليات الصحية.

يمكن لطلاب الفرقة النهائية من الكليات الصحية بالتقديم.

توافر جميع الأوراق المطلوبة للتقديم في الاختبار.

بالنسبة للخريج يجب إن يقدم شهادة البكالوريوس المعتمدة لدي الكلية.

يجب إن يقوم الخريج من الخارج بمصادقة الشهادة الخاصة به في وزارة الخارجية.

يشترط إن تكون بطاقة الهوية الشخصية له سارية المفعول لمدة ثلاث اشهر علي الأقل.

إحضار عدد ثلاث صور شخصية حديثة بقياس 4*6.

خطوات التسجيل في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

حتي تتمكن من التسجيل في هذه الاختبارات فإن هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب عليك إن تقوم بها مباشرة وهي: