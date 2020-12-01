نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات التسجيل في البوابة الوطنية للعمل طاقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في البوابة الوطنية للعمل طاقات يعتبر واحد من ضمن الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من الخريجين في المملكة العربية السعودية سواء من حاملي الشهادات الجامعية أو الثانوية العامة وذلك لأن عن طريق هذه البوابة يستطيع الشخص أن يتقدم للعمل في وظيفة من خلال الوظائف التي تعرضها البوابة.

البوابة الوطنية للعمل طاقات

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق هذه البوابة وذلك لأن يتم تقديم الكثير من فرص العمل الشاغرة للشباب في القطاعات الحكومية أو في القطاعات الخاصة وذلك ليتم التقديم لها من قبل الكثير من الشباب، وأيضاً يتم تقديم الكثير من التدريبات وذلك لتنمية مهارات المتقدمون حتي يتم توفير لهم وظيفة.

شروط التسجيل في برنامج طاقات

حتي يتم التسجيل في ذلك البرنامج فأن هناك بعض الشروط التي وضعتها الوزارة لتنظيم عملية التسجيل وجاءت هذه الشروط في النحو الأتي:

يشترط إن يكون الشاب المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمرة لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

يشترط أن يكون له القدرة علي العمل وبذل المجهود فيه.

إلا يكون المتقدم مسجل في أحد الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

يجب أن لا يكون الذي يرغب في التسجيل في البرنامج حاصل علي معاش تقاعدي أو تضامن اجتماعي.

ينبغي أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل ولا يكون طالب.

إلا يكون لدية معاش يساعده علي زيادة الدخل الشهري له.

خطوات التسجيل في البوابة الوطنية للعمل طاقات

حتي تستطيع التسجيل في برنامج وزارة الموارد البشرية فأن هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها وهي: