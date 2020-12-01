نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطيران السعودي والخدمات الإلكترونية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الخطوط الجوية السعودية ( الطيران السعودي ) بإضافة خدمات هاتفية جديدة بهدف التسهيل على المسافر والراغبين في السفر عن طريق فتح التطبيق من الهاتف المحمول في إطار مواكبة التطورات الجارية في كل المجالات والتحول للهاتف المحمول ومواكبة التطور الجاري في مجال الطيران والتي يتوسع فيها الطيران السعودي في تقديم خدماته عبر الانترنت

الخدمات الجديدة للطيران السعودي

تتضمن الخدمات الجديدة العديد من الشياء التي ستسهل على المسافر الكثير منها

ترقية درجة السفر

تتبع الأمتعة والملحقات الخاصة بك

تسهيل الحجز للرحلات لكثير من المطارات

تسهيل الحجز وإدخال البيانات وذلك عبر استخدام الكاميرا لمسح المعلومات الموجودة بجواز السفر

التذكير بمكان السيارة في المطار

الطيران السعودي وباقة الخدمات الجديدة

تضاف هذه الخدمات إلى مجموعة من الخدمات الكثيرة المقدمة من الشركة عبر التطبيق مثل حجز تذاكر رحلات الطيران وشراء التذاكر والدفع الالكتروني بطرق كثيرة ومتعددة واسخدامات الماسح الضوئي أيضا

أيضا يمكنك الانتهاء من كافة اجراءات السفر وعمل بطاقة الصعود وحفظ البطاقة على أجهزة أبل بالإضافة لعمليات حفظ الحجوزات بيانات المسافرين والضيوف والقدرة على استرجاعها وعرض بيانات الحجز للضيوف على هذا التطبيق وبه ميزة امكانية استخدام التاريخ الهجري

التطبيق الالكتروني للطيران السعودي

تبين احصائيات عدد مرات تحميل التطبيق من المتجر الالكتروني إلى أكثر من 6 مليون مرة عبر المتاجر الخاصة بجهاز الأندرويد والأبل وبينت الإحصائيات أيضا خلال العام الماضي فقط أنه تم حجز أكثر من 5.4 مليون بطاقة صعود للطائرة ويبين ذلك المقدار الكبير للمساهمة لهذا البطاقة في التسهيل على المسافرين في حجز التذاكر وتوجه المسافرين لهذا التطبيق

ووضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي خالد عبدالله بسام أن المملكة العربية السعودية تعطي اهتماما كبيرا للخدمات الرقمية والارتكاز على تطويرها وذلك رغبة في التسهيل على المسافرين ويعكس ذلك في هذا التطبيق والتطبيقات الأخرى

ووضح البسام أيضا أنه العمل قائم الآن على اضافة العديد من الخدمات وبعض التحسينات الجديدة في الإصدارات الجديدة من التطبيق وتضم هذه التحسينات الحجز من القنوات الرقمية المختلفة وتطوير وتعديل نظام الاشعارات والتنبيهات ومتابعة الرحلات القائمة بشكل فوري