نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بنك البلاد يصل الي 2.000.000 ريال بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، حيث يقدم البنك خدمات تمويلية وميسرة بحيث تتناسب مع كثير من المواطنين السعوديين والمقيمين فمن حق أي مواطن أن يحصل علي التمويل المقدم من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة، وهي كالتالي. شروط التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد بدون تحويل الراتب يشترط أن يكون العميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي من بنك البلاد عمره لا يقل عن 21 عاماً.

يشترط أن يكون العميل قضي خدمة عمل لا تقل عن ثلاث أشهر إذا كان سعودي الجنسية، أما إذا كان العميل لا يحمل الجنسية السعودية فتكون خدمة العمل سنة تقريباً.

يشترط أن يكون المتقدم للتمويل الشخصي راتبه الشهري لا يقل عن 12.000 ألف ريال سعودي.

العميل المتقدم للتمويل الشخصي من بنك البلاد يجب أن يقدم كل الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يحصل علي التمويل الشخصي. كيفية الحصول علي التمويل الشخصي من بنك البلاد بدون تحويل الراتب وبدون كفيل قم بالدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك البلاد وقم بكتابة جميع البيانات والمستندات والأوراق المطلوبة. تقديم صورة الهوية الشخصية ولا بد أن تكون سارية. تقديم بطاقات العمل الخاصة بموظفي القطاعات العسكرية والخاصة. يقدم العميل المتقدم للتمويل الشخصي محتوي يكتب فيه الراتب الشهري الخاص به واسم الوظيفة ويذكر أيضاً تاريخ بداية عمله بالوظيفة. يجب علي العميل المتقدم للتمويل أن يكتب تعهد بسداد قيمة الأقساط بانتظام وفي مواعيدها التي يحددها البنك مع العميل. مزايا التمويل الشخصي من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد تمويل أسلامي ومتوافق مع أحكام الدين الإسلامي.

التمويل المقدم من بنك البلاد تمويل شخصي وفوري لبعض الفئات، ولا يقتصر علي المواطنين السعوديين وأيضاً للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

التمويل المقدم من بنك البلاد يمنح العملاء فترة سداد مرنة وميسرة وفترة سداد الأقساط تصل الي 60 شهر.

التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد لا يحتاج الي تحويل الراتب الشهري ولا يحتاج الي كفيل.

التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية يصل الي 2 مليون ريال سعودي ولا يحتاج الي تحويل الراتب وبدون كفيل.

يقوم البنك بالموافقة الفورية لطلب التمويل إذا توافرت كل الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة.

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