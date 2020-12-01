نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الإقامة للمقيمين وأسعارها 1442 عبر ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية 1442، تجديد الإقامة هو من الأمور الهامة التي تشغل بال جميع الوافدين والمغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية لذلك يبحثون عن أي جديد يطرأ بهذا الشان عبر منصة ابشر ، حيث تقوم السلطات السعودية باستمرار بتعديل أسعار الإقامة أو وضع شروط جديدة بهذا الشأن.

رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية 1442 :

تعمل المملكة العربية السعودية هذه الفترة على تقليل نسبة العمالة الوافدة لها حتى تستطيع أيجاد فرص عمل للمواطن السعودي وهذا ضمن رؤية المملكة 2030،لذلك تقوم بسن العديد من القوانين الصارمة على الوافدين حتى لا يستفيد بفرصة العمل لديها من لا يستحقها أو يحاول الهرب من دفع الرسوم أو يقوم بارتكاب الجرائم، لذلك يجب على كل وافد التأكد من تاريخ تجديد وانتهاء الإقامة حتى لا يقع تحت طائلة القانون وفيما يلي أسعار الوافدين بالمملكة.

سعر تجديد الإقامة للمغتربين 650 ريال سعودي

رسوم تغير المهنة 1000 ريال سعودي

رسوم نقل الكفالة لأول مرة 2000 ريال سعودي

رسوم نقل الكفالة للمرة الثانية 4000 ريال سعودي

رسوم نقل الكفالة للمرة الثالثة 6000 ريال سعودي

رسوم إضافة مولد من خارج المملكة العربية السعودية 2000 ريال سعودي

كيفية الاستعلام عن تجديد الإقامة 1442:

الدخول على منصة ابشر الجوازات ثم القيام بتسجيل الدخول على المنصة ثم الضغط على خدمة الاستعلام على تجديد الإقامة .

ثم ادخل رقم الإقامة ورمز التحقق، وسوف تظهر لك صفحة بها كافة البيانات التي تخص الإقامة وموعد التجديد وتاريخ الانتهاء.

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة :

وقد حددت السلطات السعودية بعض الفئات المعفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة وهي كالاتي :