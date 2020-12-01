نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب وبهامش ربح ثابت من تسهيل للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع تمويل أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب هو أحد البرامج التمويلية التي تقدمها شركة تسهيل للتمويل للسعودي والمقيم أيضاً وذلك من خلال خطوات وإجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء،كما توفر الشركة هذا التمويل بهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل بالإضافة إلى سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العميل من خلال توفير الموافقة الفورية على طلب الحصول المنتج المتاح لدي الشركة،وتعتبر الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم شركة تسهيل للتمويل واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال التمويل في المملكة حيث أدركت الشركة ما يحتاج إليه السوق السعودي من توفير منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية لذلك عملت الشركة على تقديم عروض تمويلية مميزة ومختلفة بتسهيلات عديدة وتلبي كافة الاحتياجات المالية للعملاء.

أسرع تمويل أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب

تقدم شركة تسهيل للتمويل أسرع تمويل أونلاين بدون كفيل أو تحويل الراتب الشهرى للعميل السعودى والمقيم أيضاً وذلك بهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل وفترات سداد تصل إلى 60 شهر من خلال إجراءات سهلة وغير معقد، وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على التمويل الشخصي بدون كفيل أو تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل.

تمويل شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. تمويل فوري لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. تمويل شخصي متاح للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين أيضاً. يتميز هذا المنتج بأنه متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تقدم الشركة الموافقة الفورية على طلب الحصول على التمويل الشخصي. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة وأقساط مجدولة تصل إلى 60 شهر. هامش ربح ثابت حتى نهاية مدة التمويل.

رابط التقديم على التمويل الشخصي وشروط التقديم

يمكن للعميل التقديم أونلاين على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل أو تحويل الراتب المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل من خلال الدخول على رابط تمويل شركة تسهيل وتعبئة نموذج طلب المنتج بالبيانات الشخصية للعميل،ومن خلال موقع ثقفنى سوف تتعرف عزيزي القارئ في هذا المقال على شروط التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من شركة تسهيل للتمويل.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بطلب المنتج من العاملين في جهة عمل معتمدة لدي شركة تسهيل للتمويل.

إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص ويتراوح عمره من 23 سنة إلى 25 سنة فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن سنة.

المتقدم السعودي الذي يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويتراوح عمره من 25 سنة إلى 60 سنة فيجب ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر.

المتقدم المقيم الذي يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويتراوح عمره من 25 سنة إلى 60 سنة فيشترط ألا يقل فترة الخدمة في العمل عن سنة واحدة.

الراتب الشهري للمتقدم السعودي لا يقل عن 5000 ريال سعودي والمقدم المقيم لا يقل عن 8000 ريال سعودي.