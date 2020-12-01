نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي | احصل على حساب الذهب للأفراد لأول مرة في المملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة البنك الأهلي NCB بالمملكة العربية السعودية يقدم الآن ولأول مرة في المملكة حساب الذهب للأفراد وهو حساب جديد ويتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال هذا الحساب يتمكن العملاء من شراء وبيع الذهب وذلك من خلال قنوات البيع التابعة للبنك الأهلي NCB وهذا المنتج الجديد متوفر لجميع العملاء بالمملكة العربية السعودية
مميزات حساب ذهب للأفراد من البنك الأهلي NCB
- يستطيع العملاء فتح حساب ذهب للأفراد لدى البنك الأهلي NCB بكل سهولة بالمملكة العربية السعودية
- فتح حساب ذهب للأفراد فى المملكة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية
- حساب ذهب للأفراد الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية يستخدم أسعار ذهب تنافسية
- العملة المستخدمة فى حساب ذهب للأفراد من البنك NCB بالمملكة العربية السعودية هى جرامات الذهب
- يوفر تلك الحساب للعميل أنه يستطيع بيع وشراء وسحب سبائك الذهب من لدى البنك
- حساب ذهب للأفراد من البنك الأهلي NCB يمكن التعامل عليه عن طريق الأهلي موبايل والأهلي أون لاين
طريقة البيع والشراء
- تتم صفقات حساب ذهب للأفراد من البنك الأهلي NCB بحد أدنى لا يقل عن 10 جرام من الذهب
- صفقات حساب ذهب للأفراد تتم من خلال مضاعفات 10 جرام من الذهب
- تتم عمليات الشراء والبيع على صفقات حساب ذهب للأفراد من البنك NCB من يوم الإثنين وحتى يوم الجمعة
- يمكن للعميل إجراء عمليات البيع والشراء على حساب ذهب للأفراد من البنك NCB من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا
مصاريف التخزين ونقل الذهب
- يتم دفع مصاريف التخزين شهرياً
- يتم تحديد قيمة رسوم التخزين من خلال متوسط الرصيد الشهري
- تبلغ رسوم نقل سبيكة الذهب من الخزينة الرئيسية الى الفرع 250 ريال للسبيكة
حساب ذهب للأفراد من البنك الأهلي NCB
- يستطيع جميع العملاء سواء السعوديين أو المقيمين بالسعودية فتح حساب ذهب للأفراد فى المملكة العربية السعودية
- يستطيع العملاء من عمر 18 عام فتح حساب ذهب للأفراد لدى البنك NCB
- لا يمكن نقل صفقات شراء وبيع الذهب من حساب إلى حساب جاري آخر بالمملكة العربية السعودية
- يستطيع جميع العملاء فتح حساب ذهب واحد فقط بالمملكة العربية السعودية فلا يستطيع العميل فتح أكثر من حساب
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