نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي | احصل على حساب الذهب للأفراد لأول مرة في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأهلي NCB بالمملكة العربية السعودية يقدم الآن ولأول مرة في المملكة حساب الذهب للأفراد وهو حساب جديد ويتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال هذا الحساب يتمكن العملاء من شراء وبيع الذهب وذلك من خلال قنوات البيع التابعة للبنك الأهلي NCB وهذا المنتج الجديد متوفر لجميع العملاء بالمملكة العربية السعودية مميزات حساب ذهب للأفراد من البنك الأهلي NCB يستطيع العملاء فتح حساب ذهب للأفراد لدى البنك الأهلي NCB بكل سهولة بالمملكة العربية السعودية

فتح حساب ذهب للأفراد فى المملكة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية

حساب ذهب للأفراد الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية يستخدم أسعار ذهب تنافسية

العملة المستخدمة فى حساب ذهب للأفراد من البنك NCB بالمملكة العربية السعودية هى جرامات الذهب

يوفر تلك الحساب للعميل أنه يستطيع بيع وشراء وسحب سبائك الذهب من لدى البنك

حساب ذهب للأفراد من البنك الأهلي NCB يمكن التعامل عليه عن طريق الأهلي موبايل والأهلي أون لاين طريقة البيع والشراء تتم صفقات حساب ذهب للأفراد من البنك الأهلي NCB بحد أدنى لا يقل عن 10 جرام من الذهب

صفقات حساب ذهب للأفراد تتم من خلال مضاعفات 10 جرام من الذهب

تتم عمليات الشراء والبيع على صفقات حساب ذهب للأفراد من البنك NCB من يوم الإثنين وحتى يوم الجمعة

يمكن للعميل إجراء عمليات البيع والشراء على حساب ذهب للأفراد من البنك NCB من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا مصاريف التخزين ونقل الذهب يتم دفع مصاريف التخزين شهرياً

يتم تحديد قيمة رسوم التخزين من خلال متوسط الرصيد الشهري

تبلغ رسوم نقل سبيكة الذهب من الخزينة الرئيسية الى الفرع 250 ريال للسبيكة حساب ذهب للأفراد من البنك الأهلي NCB يستطيع جميع العملاء سواء السعوديين أو المقيمين بالسعودية فتح حساب ذهب للأفراد فى المملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء من عمر 18 عام فتح حساب ذهب للأفراد لدى البنك NCB

لا يمكن نقل صفقات شراء وبيع الذهب من حساب إلى حساب جاري آخر بالمملكة العربية السعودية

يستطيع جميع العملاء فتح حساب ذهب واحد فقط بالمملكة العربية السعودية فلا يستطيع العميل فتح أكثر من حساب X إقرأ أيضاً: تمويل الأهلي الشخصي الجديد بأقساط ميسرة تصل إلى 5 سنوات

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