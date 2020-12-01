نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المركبات المحجوزة الكترونيا عبر بوابة ابشر 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المركبات المحجوزة الكترونيا عبر بوابة ابشر 1442 في الفترة الأخيرة تهتم الحكومة السعودية في تقديم العديد من الخدمات العامة لجميع المواطنين لتسهيل عليهم الوقت والمجهود الكبير، وبالتالي هو يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة الإلكترونية بالخطوات المحدد، وهذا سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة بشكل تفصيلي عن خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة الكترونيا عن عبر بوابة ابشر 1442.

الاستعلام عن المركبات المحجوزة الكترونيا

يمكنك الاستعلام عن المركبات المحجوزة الكترونيا من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة من خلال السطور القادمة وهي كالاتي:

أولا يتم الذهاب الى بوابة أبشر الإلكترونية ثم تحديد أبشر للأفراد وتبدأ بكتابة جميع البيانات بشكل صحيح ثم تقوم باختيار الخدمات الخاصة بالمركبات بعد الانتهاء من هذه الخطوات تقوم بالضغط على استعلامات وتحديد الاستعلام عن المعجبات المحجوزة الالكترونياً.

في الخطوة التالية سوف تظهر لك صفحه تتعلق بالاستعلامات تتضمن خدمة الاستعلام عن المركبات المحجوزة تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالسيارة بعد ذلك سوف تظهر أمامك قائمة المركبات تقوم باختيار المركبة التي تريدها بعد ذلك، إذا كانت هذه المركبة لها ملف في المرور سوف يظهر لك مكان الحجز والتاريخ، واذا كنت باختيار مالك بأخرى وليست متواجدة سوف يظهر اليك أن المركبة غير موجودة.

خدمة الاستعلام عن المركبات المحجوزة

حتى تتمكن من الاستعلام عن المركبات المحجوزة الالكترونياُ يجب الاطلاع على التاريخ الذي قام فيه قائد المركبة بالمخالفة، وبالتالي تم احتجاز السيارة، ومعرفة صاحب السياره الموجوده في الرخصة والتي تتضمن أماكن الأماكن التابعة لإدارة المرور السعودي ومراكز الشرطة وتتضمن أيضا المطارات وتوضيح الحالة التي تسببت في حجز السيارة ومعرفة المخالفة.