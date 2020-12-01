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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة جميع شروط التسجيل في الإسكان التنموي عبر الإنترنت لإمكانيات الاستفادة من الوحدات السكنية لجميع الأشخاص التي لا تستطيع أن تقوم بسداد ايجار الواحد بشكل كامل، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على شروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي

يوجد بعض الشروط الهامة التي ينبغى تواجدها عند التسجيل في برنامج الإسكان التنموي وهي كالاتي:

ينبغي أن يكون الشخص المسجل في الضمان الاجتماعي لا يوجد له مصدر دخل آخر، وعند وجود أى دخل اضافي بجانب الضمان الاجتماعي يمكنه أن يستفيد من الوحدة السكنية، ولكن تزداد قيمة الإيجار الشهري

عدم القدرة على سداد الإيجار الخاص بالوحدة السكنية، ولا يوجد له أي دخل آخر إلا معاش الضمان الاجتماعي والذي يبلغ 200 ريال سعودي، ولكن إذا كان له مصدر دخل آخر قيمة الايجار تصل إلى 800 ريال سعودي.

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يمكن لأي شخص داخل المملكة السعودية أن يقوم بالتسجيل في برنامج الإسكان التنموي التابع للضمان الاجتماعي بوزارة الإسكان بالمملكة السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية وهي كالآتي:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الاسكان وتحديد تقديم طلب دعم سكني وادخال بيانات المسجل والتي تتضمن الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم الضغط على كلمة ارسال ثم يتم البدء مواجهة جميع الطلبات المقدمة من قبل المختصين بعد ذلك سوف يتم البدء فى تحديد الاستحقاق عن طريق إرسال رسائل نصية على الجوال أثناء عملية التسجيل.